Maine umamin na malungkot ang birthday; wish tutukan pa ng AlDub ang DTBY

BUKAS na ang 22nd birthday ng Dubsmash Queen at Kapuso Phenomenal Star na si Maine Mendoza.

Siyempre, excited na ang ka-loveteam ng Pambansang Bae na si Alden Richards sa kanyang special day, ngunit inamin niyang inaatake rin siya ng kalungkutan sa pagsapit ng kanyang kaarawan.

Nakachikahan sandali ng ilang miyembro ng entertainment press si Maine sa event ng CDO Funtastyk Young Pork Tocino kung saan ipinakilala ang 20 winners ng kanilang “Dare To Be Funtastyk” promo na nakasama ni Maine sa isang gabing selebrasyon.

Sey ng dalaga, parang ang bilis-bilis daw kasi ng takbo ng panahon ngayon, feeling niya mabilis lang na lilipas ang kanyang birthday na isang taon niyang hinintay.

“Excited na po ako. Pero nalulungkot ako, yung birthday blues na tawag nila. Ewan ko, parang ayoko pong mag-birthday, kasi isa po yun sa pinakanilu-look forward ko.

“Parang nakakalungkot, kasi parang feeling ko, kapag birthday ko, wala na, tapos na after nu’n. Isang taon na naman ng paghihintay po,” paliwanag ng leading lady ni Alden sa primetime series na Destined To Be Yours.

Nang tanungin kung meron na siyang birtdhay gift para sa kanyang sarili, tugon ng dalaga, “Wala pa po. Pero siguro yung ano na lang, yung sa tour ng ‘Kalyeserye’ sa US.

“Sana po mabigyan po ako ng chance na makapag-segue to New York po para po kahit papa’no, yun na po yung birthday gift and mini-summer ko na rin po for myself,” chika pa niya. Ang tinutukoy ni Maine ay ang concert nila ni Alden sa Amerika.

Feeling ba niya may inihahandang sorpresa si Alden para sa kanyang 22nd birthday? “Yun po ang di ko alam kasi hindi naman po namin pinag-uusapan yun. Kung meron po siyang surprise, sabay-sabay na lang po tayong magulat,” nakangiting chika pa ng dalaga.

Para sa kanyang birthday wish, “Ngayon parang ang dami-dami na pong nangyari sa buhay ko at sa career ko, kaya siguro ang birthday wish ko na lang succcess ng teleserye namin ni Alden, sana patuloy pa nilang tutukan ang Destined To Be Yours.”

Bukod sa simpleng selebrasyon kasama ang kanyang pamilya at ilang malalapit na kaibigan, may bonggang party din si Maine sa Eat Bulaga ngayong Sabado.

Next naming itsitsika sa inyo ay ang pakikipag-bonding ni Maine sa 20 fans na nanalo sa “Dare To Be Funtastyk” ng CDO Young Pork Tocino na talagang nag-effort para magawa ang bawat challenge na ibinigay sa kanila ng dalaga.

