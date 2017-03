Coney, Ria tumitindi ang away sa My Dear Heart Bandera

MAS kinapitan at inabangan ng mga manonood ang muling pagkikita at paghaharap ng mag-inang sina Dra. Margaret (Coney Reyes) at Gia (Ria Atayde) sa teleseryeng My Dear Heart, kaya naman hindi ito natinag ng bago nitong katapat sa national TV ratings. Nakakuha ang seryeng pinagbibidahan ng child star na si Heart Ramos ng national TV rating na 29.1%. Hindi rin naman nagpatinag sa social media ang serye na umani ng libo-libong tweets, dahilan para mapasama ang official hashtag nito na #MDHMagkalaban sa trending topics sa Twitter. Sa episode nito noong Lunes, natunghayan ng mga tagasubaybay ang pagtatagpo ni Margaret at ng kanyang anak. Ngunit hindi inaasahang pinili nitong magtrabaho sa Camillus Hospital, ang karibal na ospital ng kanilang pamilya. Pero hindi naman papayag si Margaret na patuloy magpagamit ang kanyang anak sa mga Camillus at gagawa ng paraan upang matigil ang kanilang mga plano. Ano nga kaya ang gagawin ni Margaret upang muling makuha ang puso ni Gia? Ano naman kaya ang magiging epekto ng muling pagbabalik ni Gia sa buhay ng dati niyang kasintahang si Jude (Zanjoe Marudo) at asawa nitong si Clara (Bela Padilla)? Patuloy na sinusubaybayan ng mga manonood ang My Dear Heart dahil sa mga aral na ibinabahagi nito, partikular na tungkol sa pagpapahalaga at pagmamahal sa pamilya. Sa direksyon nina Jojo Saguin at Jerome Pobocona, ang serye ay inihahandog ng Dreamscape Entertainment. Huwag palampasin ang teleseryeng magpapaalala sa pusong magmahal, ang My Dear Heart, gabi-gabi pagkatapos ng FPJ’s Ang Probinsyano sa ABS-CBN.

