Chick ni Congressman hindi makaporma kay misis By Den Macaranas Bandera

BISTADO na ni misis ang kalokohan ng kanyang pulitikong mister. Kamakailan ay gumawa na siya ng ilang mga hakbang para ipaalam sa kanyang asawa na alam na niya ang mga ginagawa nitong extra curriular activities. May ilan kasing pagkakataon sa Kamara (take note, congressman itong bida natin), na imbes na si misis ay si girlfriend ang kasama ni sir. Natural lamang na makarating ito sa kaalaman ni misis dahil kahit paano ay concerned sa kanya ang ilang misis ng ilang mga kongresista. Kaya simula noon ay naging tila gwardiya-sibil ang ginawa niyang pagbabantay sa kanyang mister. Sa opisina na ni Mr. Politician nagla-lunch at doon na rin nag-uubos ng oras si madam. Nang mapansin ito ni Sir ay gumawa siya ng ilang pamamaraan para hindi siya bantayan ni misis. Kung anu-anong mga projects ang inihanda niya para rito nang sa gayun ay maging busy siya sa labas ng Batasan. Pero dahil duda si madam sa mga ipinagagawa sa kanya ni sir kaya nag-isip rin siya ng mga counter intelligence measures. At dahil sa husay ni misis sa one-on-one defense ay talagang off-limits muna sa Batasan ang girlfriend ni sir. Sinabi ng ating cricket na hindi naman daw kagandahan ang GF ni sir at higit daw na mas maganda si madam lalo na ng ito ay bata pa. Ang mambabatas na parang isang isda sa bowl na binabantayan ni misis ay si Mr. P…..as in Pantalon.

