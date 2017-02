Bong Revilla on Jim Paredes: Kahiya-hiya ka, kayo ang bumaboy sa People Power!

MAAANGHANG ang mga ibinatong salita ni dating Sen. Bong Revilla laban sa veteran singer na si Jim Paredes kaugnay ng ginawa nitong pagkompronta sa mga kabataang dumalo sa selebrasyon ng 31st anniversary ng EDSA Revolution, sa EDSA Shrine noong Sabado, Feb. 25.

Tinalakan ng miyembro ng APO Hiking Society ang mga ito nang malamang mga tagasuporta raw ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kilalang loyal supporter ni former President Noynoy Aquino si Jim at number one critic naman ni Digong.

Naging viral ang video ni Jim Paredes habang pinagagalitan ang mga Duterte supporters na nagpunta sa EDSA rally kaya naman todo ang ginawang pamba-bash sa kanya ng mga netizens, kabilang na ang ilang kilalang celebrities tulad nina Arnell Ignacio at Elizabeth Oropesa.

Sa kanyang Facebook post, tinalakan din ni Bong Revilla si Jim Paredes. Narito ang kabuuan ng kanyang mensahe.

“Jim Paredes, kahiya-hiya ka. For someone claiming to be pro-freedom and pro-democracy, you sure look like a tyrant! Sa nagmamalaking tagapagtaguyod ng kalayaan at demokrasya , ikaw ang diktador! Para sa isang nangangalandakan ng pagiging disente, inilabas mo ang napakasahol mong asal.

“The future belongs to the youth, and those youth exercised their freedom to express their beliefs. You stood in their way saying they had no right to do so. Ipinakita mo ang tunay na kaanyuan ninyong mga dilawan. Na sa inyong mga utak, kayo lang ang tama at kung hindi niyo kakampi, dapat ihiya at pagdusahin. Yan nga mismo ang ginawa niyo sa akin.

“Ganunpaman, hindi ito tungkol sa akin kundi tungkol sa inyo. Alam kong subukan niyo na naman ilihis ang usapan, pero hindi kayo makakaiwas sa katotohanang inilantad ninyo sa lahat. Let’s put this in the proper perspective.

“Just because you were in EDSA in 1986 and wrote a song for it does not make you an authority of People Power. Hindi kayong mga dilaw ang People Power. Ang Pilipino ang People Power. Kayong mga dilaw ang umagaw nito sa mga tao para makinabang at mamunini. Kayo ang nagnakaw ng EDSA sa tao. You ruined EDSA. Kayo ang bumaboy sa People Power, na kitang-kita sa ginawa mo.

“You do not embody the Filipino. In fact, kahiya-hiya kang matawag na Filipino. You do not embody the Filipino’s dreams, aspirations and ideals. In fact, ikaw ang balakid para makamit ng mga pilipino ang mga hangarin at aspirasyon. Hindi ka nakakatulong.

“You simply cannot accept that you are no longer relevant; that you can no longer fool the Filipino. Umalis ka na lang at makisalamuha sa mga Kangaroo. Pero baka pati mga Kangaroo, sipain ka rin dahil sa sama ng ugali mo.”

Nakakulong pa rin ang dating senador sa PNP Custodial Center dahil sa pagkakasangkot diumano nito sa pork barrel scam.

Bukas ang Bandera sa side ni Paredes.