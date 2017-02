Ilusyunadang aktres di sineseryoso ng mga lalaki By Cristy Fermin Bandera

PARA sa isang grupo ng mga showbiz becki na nagtipun-tipon isang gabi ay punumpuno ng ilusyon ang isang kilalang female personality. Napakalakas kuno ng loob ng babaitang ito. Yeeeessss!!!! Magaling naman siyang umarte, mapapakinabangan siya sa lahat ng papel na ibinibigay sa kanya, walang problema sa girl kapag propesyonalismo at galing sa pag-arte ang pinag-uusapan. Mahusay rin siyang makisama, never siyang naging problema ng alinmang produksiyong kumukuha sa kanyang serbisyo, ma-PR ang female personality. Pero may isang nakakalokang katangian ang babaeng personalidad, nang magpaulan ng lakas ng loob at tiwala sa sarili ang kapalaran ay bukas na bukas ang kanyang bubong, nagsahod pa siya ng mga planggana at banyera sa labas ng kanilang bahay para mas marami siyang masambot. “Kung lakas ng loob ang pag-uusapan, e, walang makakakabog sa kanya, sobrang bilib sa sarili niya ang babaeng ‘yun! Hindi siya kagandahan, take note, pero ang lakas-lakas ng tiwala niya na lahat, e, makukuha niya! “Ano bang naggagandahan ang ibang mga babae diyan at kapos siya sa panlaban? Kayang-kaya niyang lusutan ‘yun! Kayang-kaya silang ipaglampasuhan ni ____ (pangalan ng female personality na biniyayaan nang matinding lakas ng loob). “Napakalakas talaga ng kanyang loob, kung saan niya ‘yun kinukuha, e, siya lang ang nakakaalam!” humahalakhak na kuwento ng aming source. Pero may mga pagkakataon na pagiging ilusyunada na ang umiiral sa female personality dahil ipinagduduldulan na niya ang sarili niya sa mga kalalakihan. “Nakakaloka lang siya dahil parang sumosobra na ang paniniwala niya sa sarili niya! Pasok siya nang pasok sa alanganin. Parang gusto niyang ipamukha sa lahat na pinakamaganda siya sa lahat! “Ang nakakalungkot lang, e, wala namang pumapatol sa kanya, akala ng mga kalalakihan, e, nagpapatawa lang siya! Nakakaawa naman ang girl na ito, kumikiriray siya, pero wala namang sumuseryoso sa kanya,” napapailing na kuwento ng aming impormante. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, alam na, bigay na bigay na kung sino ang female personality na itey!

