Pagpasok ni Eula sa Encantadia ikinatuwa ng mga Sang’gre; tatagal pa raw hanggang Abril Bandera

IN fairness, pasabog na naman ang ginawa ni Direk Mark Reyes sa fantaseryeng Encantadia ng GMA matapos nga niyang gulatin ang netizens sa paglabas ng bagong karakter sa kuwento. Last week, ipinakilala na ang bagong Avria sa Encantadia na ginagampanan ng award-winning actress na si Eula Valdes, na kilala rin bilang napakagaling na kontrabida. Siyempre, mas lalong na-excite ang mga Encantadiks dahil sa pagpasok ng bonggang karakter ni Eula na magiging mahigpit ding kalaban ng mga Sang’gre na ginagampanan nina Glaiza de Castro (Pirena), Gabbi Garcia (Alena) at Sanya Lopez (Danaya). Sa kanilang social media accounts, ibinahagi ng tatlong Sang’gre ang kanilang excitement sa pagpasok ni Eula sa iconic GMA telefantasya. Ayon sa kanila, masaya sila sa maraming sorpresa ng programa dahil isa raw itong senyales na magtatagal pa sa ere ang kanilang serye. Sa pagkakaalam namin, kung hindi na magbabago ang desisyon ng management, tatagal pa hanggang Abril ang Encantadia dahil ang balita nga, marami pang papasok na bagong mukha sa fantasy series ng Kapuso network. Samantala, umaasa naman ang mga tagasuporta ni Kylie Padilla na muli nilang mapapanood ang Kapuso actress bilang si Reyna Amihan sa mga susunod na episode ng Encantadia. Hindi na napapanood si Kylie sa serye dahil nagdadalang-tao na nga ito courtesy of her boyfriend Aljur Abrenica. Pero kung ang pagbabasehan ay ang sinabi noon ni direk Mark Reyes, mukhang posible pang ibabalik si Kylie sa kuwento pero mukhang iba na ang magiging karakter nito. Para naman sa lahat ng mga sumusubaybay sa Encantadia, narito ang mga eksenang nagpa-trending na naman sa serye. Nagpalusot si Pirena (Glaiza) bilang Asval (Neil Ryan Sese) nang harapin siya ni Avria (Eula). Bago pa man makaalis si Pirena bilang si Asval ay darating si Ether at ibubuking ang pagpapanggap niya. Susubukang atakihin ni Avria ngunit nakapag-ivictus na ito. Hindi ikinatuwa nila Lira (Mikee Quintos) at Mira (Kate Valdez) na naghahanap pa sina Imaw ng bagong tagapagligtas. Naalala ni Paopao (Phytos Ramirez) ang kanyang mga magulang kung saan namatay ito sa panghoholdap. Ikinuwento naman ni Pirena kina Danaya (Sanya) at Ybrahim (Ruru Madrid) ang naganap na paghaharap nila ni Avria mula sa pagiging magaling sa mahika hanggang sa pagiging magaling sa paghawak ng sandata. Nagtungo si Paopao sa pader na lagusan patungong Encantadia at nagbaka-sakaling makapasok siya. Mapapalaban siya sa mga bully na teenagers nang makita siyang nakikipag-usap sa pader. Palihim naman siyang pinagmamasdan ng sagisag ng isa sa mga brilyante. Abangan ang pagbabalik ni Paopao sa kaharian ng Encantadia, ano kaya ang naghihintay sa kanya roon?

