Baby nina Marian at Dingdong 1-year old pa lang milyonarya na

TOTOO nga kaya ang balita na mas malaki pa ang talent fee ni Maria Letizia o Baby Zia sa mga ginawa nitong commercial kesa sa kanyang parents na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes? In fairness, bago pa mag-isang taon ang bagets ay kumita na ito ng milyones matapos gawin ang dalawang TV commercial kasama ang kanyang mommy Marian. Sa isang panayam, hindi sinabi ni Marian kung magkano ang talent fee na tinanggap ng anak nila ni Dingdong mula sa paggawa ng TV ad, pero aniya, mas malaki raw sa TF nila ng kanyang asawa. Pero ayon sa Kapuso Primetime Queen, lahat ng kinita ni Baby Zia sa paggawa ng commercial ay diretso sa bangko. Wala raw silang kinukuha roon kahit piso. Sey pa ni Marian, mae-enjoy daw ng anak nila ang lahat ng kinita nito kapag nasa tamang edad na siya. Bahala raw ang bagets kung saan niya ito gustong gastusin pero siyempre, kailangan pa rin nila itong gabayan pagdating sa usaping pera. Samantala, ngayon pa lang ay excited na ang mga loyal supporters ni Marian sa bago niyang teleserye sa primetime ng GMA. Siniguro ng misis ni Dingdong na hindi lang ang kanyang mga tagasuporta ang mag-eenjoy sa bago niyang proyekto, pati raw mga bagets ay paliligayahin nila kapag nagsimula nang umere ang nasabing serye. “Sa lahat ng mga materyal na ipinresent sa akin ng ating mga bosses sa GMA, ito ‘yung feeling ko na pinakaswak sa akin ngayon. Siyempre, gusto ko kapag gumawa ako ng teleserye, mapapanood din ng anak ko kaya nagpapasalamat ako na pumayag ang GMA na gawin ko ang proyektong ito sa primetime,” sey ng Kapuso Primetime Queen.

