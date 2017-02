Jona binansagang birit jukebox queen; bagong album punumpuno ng hugot

TINATAWAG ngayong Birit Jukebox Queen ang Kapamilya singer na si Jona dahil sa mga hugot songs sa bago niyang album under Star Music.

In fairness, napakinggan na namin ang lahat ng kanta sa kanyang self-titled album at kahit kami ay kumbinsido na bigla ngang level-up ang kanyang performance sa iba’t ibang genre ng kanta.

Sabi nga namin sa ginanap na launching ng latest album ni Jona recently, habang kumakanta siya ay naiisip namin ang mga classic hits ng mga Jukebox Queen na sina Imelda Papin, Eva Eugenio at Claire dela Fuente.

‘Yung mga kanta kasi ni Jona sa album ay nakaka-LSS (last song syndrome) din tulad ng mga jukebox hits noon dahil pagkatapos mong mapakinggan ang mga ito ay halos kabisado mo na agad and without knowing it, kinakanta mo pa rin siya hanggang paglabas mo ng bahay.

Magmula nang tumuloy si Jona sa bagong tahanan niya sa ABS-CBN, lalong dumami ang tagahanga ng power belter at naging sunud-sunod ang tagumpay sa kanyang career. Naging interpreter sa Himig Handog P-Pop Love Songs 2016 (Maghihintay Ako), umawit ng kanta para sa 25th anniversary compilation album ng Maalaala Mo Kaya (Because You Loved Me), natunghayan sa kanyang kauna-unahang major solo concert bilang Kapamilya (Queen of the Night: Jona), at naging bahagi ng tinaguriang Birit Queens ng ASAP.

“Sobrang colorful ng unang taon ko sa ABS-CBN. Marami akong first time na nagawa sa career ko. At ngayon, finally, nandito na ang album ko na sobrang proud na proud ako. Masasabi kong isa itong dream come true,” ayon kay Jona.

Kaabang-abang nga ang panibagong musikang handog ni Jona dahil ilang orihinal na awitin ang tampok dito na siguradong magiging theme song din ng buhay n’yo, gaya ng carrier single nitong “Ano Nga Ba Tayo?,” ang “Magtibay” kung saan ka-duet niya ang Asia’s Songbird na si Regine Velasquez, “Till The End of Time,” “Ano Bakit Paano,” at “Last Message.”

Mapapakinggan din dito ang kanyang versions ng ilan sa pinasikat niyang TV at movie theme songs tulad ng “I’ll Never Love This Way Again” mula sa “Barcelona: A Love Untold,” “You” na theme song ng Star Cinema movie “My Ex and Whys,” at “Maghihintay Ako” mula sa Himig Handog 2016.

Kabilang din sa track list ang tatlong bonus tracks na “Ano Bakit Paano” (cinematic version), “Till the End of Time” tampok ang BoyBandPH, at “I’ll Never Love This Way Again” kasama si Mr. Pure Energy Gary Valenciano.

Ang “Jona” ay ipinrodus nina Patty Mayoralgo at Jonathan Manalo. Available na ang album sa lahat ng leading music stores simula March 3 at pwede na rin itong i-download worldwide simula March 4.

Ngayong Lunes, maaari nang mapakinggan ang kanyang buong album sa Spotify. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Starmusic.ph o sundan ang official social media accounts ng Star Music sa Facebook.com/starmusicph, Twitter.com/starmusicph, at Instagram.com/starmusicph.