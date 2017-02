Magaling na male singer hindi na sumikat, epal na dyowa sinisi By Cristy Fermin Bandera

MARAMING nanghihinayang sa isang male performer na kung boses ang pag-uusapan ay maraming singers na pakakainin ng alikabok diyan. Magaling siya, hindi niya patataubin ang kanyang mga kalaban sa isang malawakang singing contest kung wala siyang ibubuga, pero may humaharang sa kanyang karera. Kung puso ang pag-uusapan sa pagkanta ay makapagpapahiram sa iba niyang kasabayan ang male performer. Mapuso siyang kumanta, ramdam mo ang sinasabi ng piyesa, pero bakit nga ba hindi makasulung-sulong ang kanyang singing career? “May humaharang kasi. Hindi ibang tao ang nakaharang sa popularity niya, mismong taong palagi niyang kasama-sama. ‘Yun ang nagiging problema, alam naman ni ____ (pangalan ng male singer) kung ano ‘yun, pero ewan, kung bakit nandiyan pa rin sa poder niya ang taong ‘yun! “Ang dami-dami nang naging problema ng taong ‘yun, kaladkad pa nga ang name niya, pero bakit nga ba hanggang ngayon, e, magkasama pa rin sila? Nakaladkad na ang name ng taong ‘yun tungkol sa pera, ang dami-dami nang sumigaw na niloko niya, anyare? “Bakit hanggang ngayon, e, ang taong ‘yun pa rin ang nagmamaniobra ng singing career niya?” nakataas ang kilay na unang hirit ng aming source. Mas maraming naniniwala na hindi basta talent-manager lang ang kanilang relasyon. Mas matindi pa kesa du’n. Talent-lover kuno ang namamagitan sa kanilang dalawa. Madiing sabi pa ng aming impormante, “Sige, sabihin n’yo kung ano’ng dahilan at kahit nagkakawindang-windang na ang buhay ng taong ‘yun, e, nandiyan pa rin si ____ (ang male performer). “Naaawa kasi siya? Tumatanaw ng utang na loob? Kahit alam niya naman na totoong gumagawa ng kalokohan sa pera ang manager niya? Kahit nakulong na nga? “Naku, may mas malalim na dahilan pa ‘yun, sa totoo lang! Magkarelasyon sila, ‘yun lang ‘yun! Wala nang iba pang reason!” may pahampas-hampas pa sa mesang sultada ng aming source. Aba naman, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kayong dalawa pa ba naman ang mauupo sa Row 4 na katabi ang mabahong basurahan sa panghuhula kung sino ang starring na male singer sa istoryang ito?

