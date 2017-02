Coco planong ipagpatayo ng bonggang resto si Lola Matilde By Ervin Santiago Bandera

KUNG may isang taong gustong pasalamatan nang bonggang-bongga ng Teleserye King na si Coco Martin, ‘yan ay walang iba kundi ang kanyang pinakamamahal na lola. Alam naman ng buong universe na lumaki sa kanyang Lola Matilde ang lead star ng Primetime Bida series na FPJ’s Ang Probinsyano at talagang abot-langit ang pagmamahal niya rito mula noon hanggang ngayon. Ayon kay Coco, bukod sa wagas na pag-aalaga niya sa kanyang lola, pangarap din daw niyang ipagpatayo ito ng sariling restaurant, kung saan pwede rin silang mag-bonding ng kanyang pamilya. Inamin ng award-winning actor na labs na labs ng family niya na kumain. “Yung family ko talagang mahilig magluto. Mula sa lola ko, sa papa ko, sa mama ko, pati sa mga kapatid ko. ‘Yun po ‘yung siguro, isa sa mga mapagmamalaki namin,” pahayag ni Coco sa isang panayam. Dugtong ng aktor na mas kilala ngayon ng madlang pipol bilang si Cardo Dalisay, ang kanyang sikat na sikat na karakter sa Ang Probinsyano, “Ang pangarap ko po sana balang araw, mapatayuan ko ng restaurant ‘yung lola ko at ipapangalan ko sa kanya—Matilde. Pangarap lang naman ‘yun. Sana matupad.” Samantala, ipinangako ni Coco na wala nang katapusang rebelasyon ang mapapanood sa number one primetime action-drama-suspense series ng ABS-CBN at Dreamscape Entertainment na FPJ’s Ang Probinsyano. “Lahat na ng rebelasyon ay dire-diretso na pong iri-reveal and then talagang mas lalo pa po naming pinaiigting ‘yung kwento. Marami pa po kaming mga artistang ige-guest sa mga susunod naming episodes.”

