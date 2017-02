Kiko Estrada walang balak magpa-drug test

WALA raw dahilan para magpa-drug test ang Kapuso actor na si Kiko Estrada – hindi naman daw kasi siya gumagamit ng ilegal na droga.

Sa nakaraang presscon ng bagong horror movie ng Regal Entertainment na “Pwera Usog”, natanong si Kiko tungkol sa kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang kaibigan na si Diego Loyzaga.

Sa mga hindi pa nakakaalam, si Kiko ay anak ni Gary Estrada sa aktres na si Cheska Diaz, habang si Diego naman ay anak ni Cesar Montano kay Teresa Loyzaga. Pareho lumaki sa kanilang mga ina sina Diego at Kiko.

“But I’m okay, okay ako sa tatay ko,” ang diretsong sagot agad ni Kiko nang kumustahin ang relasyon nila ng amang si Gary.

Ayon sa Kapuso actor sa paglalabas ng emosyon ni Diego laban kay Cesar, “He has the right to feel what he feels. Ang sa akin lang naman siguro, as a friend, ia-advice ko siya na huwag yun ilabas sa social media.

“But it happens. May mga tampuhan sa pamilya. But, at the end of the day, yung pamilya dapat magkadikit-dikit at dapat talunin ang problemang ‘yun, for me,” ang paliwanag ni Kiko na very thankful sa mag-inang Mother Lily at Roselle Monteverde ng Regal Films dahil napili siyang isama sa latest horror flick na “Pwera Usog”.

Inamin ng binata na noong bata ay nagkaroon din siya ng tampo sa tatay niya, “Siyempre, kapag birthdays at hindi nakarating, medyo tampo. Pero may rason naman. Lately, masaya ako para sa kanya sa Alyas Robin Hood (serye ni Dingdong Dantes sa GMA na nagtapos na kahapon).

“Sana magkatrabaho kami dahil longtime dream ko na magkatrabaho kami,” dagdag pa ni Kiko.

Nang matanong naman ang binata kung papayag ba siyang magpa-drug test kapag inutusan siya ng tatay niya tulad ng ginawa umani ni Cesar kay Diego?

“Hindi naman kasi ako nagda-drugs kaya walang reason. Bakit ka naman magpapa-drug test kung hindi ka nagda-drugs, di ba?

Dugtong pa niya, “Siguro kapag pinag-compulsory ako, magpapaganu’n ako. Pero wala pa namang nagtatanong.

Dugtong pa niya, “But for me, I don’t do it, so why do it? I don’t wanna join the issue and be famous just because I submit and, ‘Hey, I’m drug-free.’”

Showing na ang “Pwera Usog” sa March 8 directed by Jason Paul Laxamana, kasama rin dito ang rumored GF ni Diego na si Sofia Andres, Albie Casino, Joseph Marco, Aiko Melendez, Eula Valdez at ang bagong Regal baby na si Cherise Castro.