Male star pinalayas sa bahay ang pamilya dahil sa ka-live in By Cristy Fermin Bandera

NAGKAWATAK-WATAK ang dating solidong pamilya nang dahil sa isang pangyayaring hindi naman nila ginusto, pero kailangan nilang tanggapin-harapin, dahil nandiyan na. Maraming nagugulat ngayon sa mga desisyong ginagawa ng isang male personality na miyembro ng pamilya dahil parang mas binigyan pa niya ng pagpapahalaga ang kanyang mga pansariling interes kesa sa kanilang pamilya. “Ang ganda-ganda dati ng samahan nila. All for one, one for all sila. Kung ano ang problema ng isa, lahat sila, nagdadala nu’n, nagtutulungan sila. “Napaka-solid ng family nila, sa totoo lang, kahit nu’ng may pinapangarap pa lang ‘yung male personality. Kumilos silang lahat nu’n para makuha niya ang inaasinta niyang position. “Pero nu’ng may nangyari sa lovelife niya, e, biglang may naging malaking pagbabago sa samahan nila. Imagine, ang mga kapamilya niya, e, pinatira niya sa ibang lugar! “May kapatid siyang nagrerenta na lang ng place ngayon, ang mommy at kapatid niya, e, magkasama na lang sa isang apartment ngayon. Anyare?” simulang kuwento ng aming source. Ang ikinaloka ng mga dating malapit sa pamilya ng aktor ay ang pagpapatira ng male personality sa mga kaibigan nila ng kanyang karelasyon sa bahay niya. “May pinatira siyang friends nila sa house, mas pinili pa niyang kupkupin ang mga kaibigan nila ng girlfriend niya, kesa sa patirahin du’n ang family niya. “Marami tuloy nagsasabing ang lakas-lakas ng influence ng girlfriend niya. Imagine, nasikmura niyang hindi makasama sa isang bubong ang family niya mula nu’ng mag-live-in na sila sa bahay niya? “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, pakipitik n’yo nga ang tungki ng ilong ng male personality na ito para naman mahimasmasan siya!” nakataas ang kilay na pagtatapos ng aming impormante.

