Sikat na aktres plastikada, gusto nang boldyakin ni veteran star By Cristy Fermin Bandera

HINDI pala kagandahan ang ugali ng isang female personality na sayang dahil maganda pa naman. Ilang ulit nang napatutunayan ng aming mga impormante na puro kaplastikan lang ang kunwari’y kahinhinan niya sa harap ng mga camera. Sa mga pagkakataong ‘yun ay consistent ang aktres, kapag dumarating siya sa set ay hindi siya namamansin ng production staff, piling-pili lang ang mga binebeso niyang co-stars. Nu’ng minsan pala ay malapit nang sitahin ng isang beteranang aktres ang female personality, gusto na sana nitong pangaralan ang girl, mabuti na lang at may nagpayo sa veteran actress na huwag na lang. “May pagkamaldita si ____ (pangalan ng magandang aktres), talagang nature na niya ‘yun, dahil kahit ang mga schoolmates niya nu’ng elementary at high school, ganu’n din naman ang ikinukuwento. “Matindi ang tantrums niya, kapag ayaw niyang magsalita, walang makapipilit sa kanya. Kapag gusto niya namang magdumaldal kahit panahon na ng trabaho, walang makapipigil sa kanya. “Sanay na sa ugali niya ang maraming kasamahan niya. Alam na nilang pakibagayan ang girl, kung ayaw niyang kumibo, e, huwag! Ikamamatay nga ba naman kasi nila kundi man sila kausapin ng girl? “Sabi nga ng isang veteran actress, e, pare-pareho lang naman silang bigas ang kinakain. Kung sana, e, iba ang kinakain niya, that will make her different!” kuwento ng aming source. Siguro nga ay ‘yun din ang ugaling nakita sa kanya ng isang sikat at guwapong aktor. Napakatagal nilang naging magkatrabaho pero kahit minsan ay hindi ito nagkainteres sa babae. ‘Yun din kaya ang dahilan kung bakit nauwi rin sa wala ang matagal-tagal din nilang relasyon ng isang aktor? “Naku, baka madiskubre rin ‘yun ng isang tisoy na hunk actor na sinasabing boyfriend niya ngayon? Matatagalan kaya siya ng guy? Mag-last kaya ang relasyon nila?” pagbibigay pa ng clue ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, getlak n’yo na ba kung sino ang girl na starring sa ating kuwento?

