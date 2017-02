Horoscope, February 23, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Upang yumaman, sa pag-ibig at pakikipag-relasyon, hanapin silang may birth date na 5, 14, at 23, kung sila ang makakasama o kaya’y mapapangasawa mo, yayaman kayo! Bukod sa 5, 14, at 23, mapalad din ang 8, 18, 27 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Kirata-Pulkasa-Namah-Om.” Silver at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Maging maingat sa bawat desisyong ipapatupad. Mag-isip munang mabuti bago mag-invest ng malaking halaga. Sa pag-ibig, iwasang manaig ang immoral na relasyon upang hindi ka mapahamak. Mapalad ang 3, 17, 27, 38, 42 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam.” White at black ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sa pinansiyal, hindi paramihan ng pera o palakihan ng suweldo ang labanan, kundi paramihan ng ipon. Sa pag-ibig kung sino ang maraming pera, siya ang higit na mas magiging maligaya. Mapalad ang 6, 10, 23, 25, 34, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-Weh.” Maroon at lilac ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Hindi makukuha sa dakdak at kuwento ang suwerte. Iwasang makipag-tsismisan, kailangan ang pagkilos upang umunlad. Sa pag-ibig, naghahanap ang minamahal, mamayang gabi ipagkaloob mo ito sa kanya. Mapalad ang 5, 14, 26, 37, 46 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Purana-Visnu-Om.” Gold at orange ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Wag kang magtiis at magsakripisyo alang-alang sa iba. Sa pag-ibig panahon na upang lumaban! Sa pananalapi, ang personal mong kaligayahan ang dapat mong iprioridad. Mapalad ang 2, 16, 25, 35, 46 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Vasudeva-Vedanta-Sutra-Om.” Pink at red ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Kung magpapagawa ng bahay, siguraduhing may bintana sa silangangan at ang pintuan ay dapat ding naka-harap sa silangan. Sa ganyang paraan, mabilis na papasok ang pera at sa pag-ibig, maligayang pagmamahalan ang mananahan sa pamilya. Mapalad ang 4, 17, 27, 35, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Harin-Aum-Haram.” Green at purple ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Isa-isa ng matutupad ang mga binabalak! Alahas na silver ang aakit ng buenas. Sa pag-ibig, susuwertehin ka sa isang matabang babae na medyo pandak. Kung ikaw ay babae, susuwertehin ka sa isang lalaking payat. Mapalad ang 5, 9, 23, 31, 37, at 41. Mahiwaga mong mantra: “Vayur-Anilam-Artam-Om.” Bukod sa silver ang blue ay buenas.

Libra – (September 23-October 23) — May babala ng karamdaman. Makinig ng paborito mong musika upang gumanda ang pakiramdam. Sa pag-ibig, isa-isang magbabalik sa ala-ala ang masasayang lumipas. Sa pinansyal aangat ang income. Mapalad ang 6, 18, 27, 30, 33 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agne-Aum-Manu-Om.” Bukod sa red ang pink ay buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Panindigan ang anumang salitang bibitawan. Sa pag-ibig, tuparin ang ipinangako sa minamahal. Sa pinansiyal, iwasang magpabago-bago ng pasya upang wag masira ang kontrata. Mapalad ang 7, 13, 22, 34, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Vajur-Veda-Om.” Yellow at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Hindi ang panlabas na anyo ang magpapaligaya, bagkus nasa loob ng puso! Maghanap ng taong mabait na may pinag-aralan, kahit pangit, siya ang ibigin mo. Tandaang kapag ang puso’y nagmamahal, kusang maaakit ang pag-unlad at liligaya! Mapalad ang 3, 6, 24, 33 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Krato-Joviyo-Om.” Violet at red ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa pinansiyal, singilin ng mahigpit ang mga taong sa iyo ay may pagkakautang. Sa pag-ibig, hindi mo ba alam, habang nagsusungit ka, lalo kang gumaganda? Mapalad ang 3, 18, 24, 27, 39 at 489. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mayena-Patrena-Om.” Red at lilac ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Tanggalin ang galit sa iyong puso! Hindi makakapagdagdag ng income ang lihim na sama ng loob. Sa pag-ibig, kung sino pa ang iyong kinaiinisan, siya pa ang unti-unting mapapamahal sayo. Mapalad ang 1, 19, 28, 31, 33 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Param-Prana-Prisada-Om.” Green at yellow ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Kulang ka sa libido kaya mabagal ang pag-asenso. Lagyan ng libog ang anomang ginagawa. Sa pananalapi, lagyan ng lambing ang pag-aalok ng iyong kalakal. Sa pag-ibig, bahagyang landiin ang minamahal upang muling uminit ang relasyon. Mapalad ang 7, 16, 34, 39, 43, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Kurvan-Adhenan-Janan-Om.” Green at maroon ang buenas.