Barbie ibinuyangyang ang hubad na katawan

BINUYANGYANG na ni Barbie Forteza ang kanyang katakam-takam at flawless na alindog sa beach scene sa GMA series na Meant To Be. Two-piece kung two-piece ang suot niya habang nganga ang leading men niyang sina Ken Chan, Jak Roberto, Addy Raj at Ivan Dorschner, huh!

Sumabay nga ang pagkalat ng sexy photos ni Barbie sa presscon ng Regal horror movie na “Pwera Usog.” Nasa cast si Kiko Estrada na ex-BF ni Barbie. Ipinakita sa kanya ‘yung picture ng ex-GF habang ini-interview siya tungkol sa break up na nangyari.

“Oh she looks beautiful there!” bulalas ni Kiko.

“Well before pa naman, sexy na siya sa mata ko. Alam ni Barang ‘yan. I’m not into sexy. I’m into her…

“More than her sexiness, kasi dati pa, sexy na siya sa akin at hindi ko siya minahal dahil sexy siya. Minahal ko siya dahil matalino siyang tao. Caring siya at gets niya ako, gets ko siya.

“It’s the right love at the wrong time. That’s what happened eh,” rason ng young actor.

Apat na hunks ang ipinalit sa kanya, huh! “Oo nga pero wala akong ipinalit sa kanya!” diin niya.

Trabaho ang malaking dahilan kaya sila naghiwalay ni Barbie. Nag-focus siya sa lead starrer niyang Sinungaling Mong Puso sa GMA with Rhian Ramos.

“It’s my first lead role so I had to focus. I even won an award for that and I don’t regret my decision and I won best actor for it for Japan Worlclass Excellence. Pinaghirapan ko po ‘yung decision na ‘yon.

“It was the right love at the wrong time,” saad pa ni Kiko.

So mas pinili niya ang career kesa love? “I guess both Barbie and I would chose career over love,” tugo niya.

Ayaw niyang isipin na hindi naging maganda ang hiwalayan nila, “For me, I love her so much. I did a show and nagkulang ako sa panahon I guess. I’m sorry for all my shortcomings but it’s not my fault. I did not do anything wrong. I didn’t disrespect her. I love her so much. I didn’t cheat on her,” katwiran ng young actor.

Siya ba ang nakipag-break? “No! I don’t know what she told you but hindi ako nakipag-break sa kanya. Hindi ako ang nang-iwan cause I love her! Until now, I watch her show. She’s a huge success.

“My love for her is more than a break up!” diin ni Kiko.

Wala pang kapalit na babae si Barbie sa puso ni Kiko. Career muna siya dahil nakikita niyang 2017 ang year niya dahil nasa cast siya ng GMA telefantasya na Mulawin versus Ravena.

For the meantime, sa “Pwera Usog”, si Devon Seron muna ang magiging kapareha niya.

q q q

Kung pulutan ang seksing katawan ni Barbie sa beach scene nila sa MTB, panghimagas naman ang katawan ng mga leading man niyang sina Ken, Jak, Addy at Ivan.

Siyempre pa, hindi pa napanday ni Ken ang mga pandesal niya kaya conscious pa rin siyang makipagsabayan sa tatlo. “In due time!” rason ni Ken.

So, matapos mag-init kay Barbie, kape-kape muna habang “kinakain” ang pandesal ng Kapuso leading men kahit wakeboard shorts ang suot, huh!