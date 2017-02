Mocha sinagot sina Edgar Allan at isang Showbiz Reporter By DJan Magbanua Bandera

Sinagot na ni Mocha Uson ang ratsada sa kanya ng actor na si Edgar Allan Guzman. Kung matatandaan, umalma si Edgar Allan tungkol sa pagtawag daw na basura ni Mocha sa isang eksena sa Ipaglaban Mo kung saan siya ang isa sa mga nag akting. “ DEAR MR. EDGAR ALAN GUZMAN, Wala akong sinabing basura ang programa mo o ang acting po. Sana pinanuod mo muna yung FB LIVE ko bago ka nagsalita. Ipinalabas ang “rape scene” ng Ipaglaban Mo na hindi ni-review ng MTRCB dahil may tinatawag na SELF-REGULATION ang TV NETWORKS na aking tinututulan. Noong ipinalabas ang “rape scene” na yun ay nagkaroon ng NEGATIBONG REAKSYON ANG MGA MANUNUOD at kanilang tinawag ang aking pansin bilang board member ng MTRCB. Ang tanong ng mga magulan g/manunuod ay kung paano ito nakalusot sa MTRCB at naipalabas sa TV dahil ang violent rape scene na ito ay hindi naaangkop sa kabataan. Mayroon tayong tinatawag na TV/MEDIA RESPONSIBILITY kung saan ang TV Networks ay dapat accountable sa kanilang mga ipinapalabas na programa at dapat isaalang-alang ang kapakanan ng mga manunuod lalo na ang mga kabataan.

At dahil may MTRCB, responsibilidad ng ahensya na ito na proteksyonan ang mga kabataan mula sa mga hindi angkop na eksena/programa sa TV pati na rin sa pelikula. So sana bago ka mag react dyan pinanuod mo muna ng mabuti ang fb live ko.

# IkawAngUmayos # DoYourResearch ABS-CBN ABS-CBN News ISA PA, babanggitin mo pa ang dalawang seksing pelikula na ginawa ko noon at ikukumpara mo sa programa mo sa Telebisyon.? PARA SA KAALAMAN MO MAGKAIBA ANG PELIKULA AT TELEBISYON. Hindi basta-basta nakakapasok ang bata sa Sinehan. Yung pinagtatanggol mo ay Programa sa TV na nasa oras yan kung saan napapanuod ng mga mga bata 12 years old pababa. Wala akong isyu sa acting mo. Ang isyu dito ay proteskyonan ang mga batang nanunuod. WALANG PERSONALAN. At Mr Edgar Alan kung gusto mo ng konting RESPETO sa mga artistang Pilipino baka gusto mo din konting RESPETO din sa mga batang manonood.” Yan ang mahabang post ni Mocha sa kanyang FB page kay Edgar Allan. Kasabay nito tinira din nya ang isang showbiz reporter na hindi naman nya pinangalanan. “ MTRCB ISSUE NG ISANG SHOWBIZ REPORTER Isa pa itong SHOWBIZ REPORTER sabi niya bakit daw SEXY lang ang issue ko sa TV. FYI Mr. SHOWBIZ REPORTER hindi lang po sexy ang issue ko nagkataon lang kabisado ko ang SEXY SCENES sa mga pelikula at programa dahil dati akong sexy artist. Alam ko po kung nagpapatigas lang ng kalamnanan ng tao o kasama talaga sa istorya ang isang seksing eksena. WAG NA TAYONG MAG LOKOHAN. Minsan gusto lang mag ka issue ang isang programa para pag-usapan at mas mabenta ito sa manonood. Hindi mo kailangan ng degree para malaman kung ang isang eksena ay may intension palibugin lang ang viewers. Pasensya na kayo yan ang past role ko sa mga pelikula kaya alam ko yan. Kaya diyan ako naka-focus. Pero hindi ko sinasabi yan lang ang dapat sitahin.”

