Kilalang male star super galante sa dyowa; ok lang kahit maubos ang pera By Cristy Fermin Bandera

WALANG imahe ang isang male personality na siya ang ginagastusan ng babae. Sa marami nang nakaraang pakikipagrelasyon ng lalaking personalidad ay siya ang nang-i-spoil sa kanyang girlfriend. Bongga siyang magregalo, puro branded ang inireregalo ng male personality sa kanyang karelasyon, kahit sa kanilang pangingibang-bansa ay ang lalaki rin ang tumataya sa lahat ng gastos. “Naku, ‘yung lalaking ‘yun, sobra siyang mang-spoil ng girlfriend! Kahit yata wala nang matirang datung sa kanya, go lang siya nang go! Nakakaloka siya! “Kahit tanungin n’yo pa ang mga ex niya, sila ang magsasabi kung gaano siya kabonggang maging boyfriend! Hindi siya kuripot, talagang gift kung gift ang drama niya, masarap makarelasyon ang lalaking ‘yun!” kuwento ng isang malapit sa male personality. May kuwento kasing kumakalat ngayon na sa nakaraang pagbabakasyon kuno ng male personality at ng kasalukuyan niyang girlfriend ay ang babae ang gumastos sa kanilang biyahe. Balik-chika ng aming impormante, “Aysus! Malaking kalokohan ‘yun! Ngayon pa ba naman siya papayag na gastusan ng girl, ngayon pa bang sobrang mahal na mahal niya ang babae? “Tinamaan siya nang todo sa babaeng ‘yun, parang hindi na siya mabubuhay kapag nagkahiwalay sila, kasalan na nga ang pinag-uusapan nila ngayon, ‘no! “Kaya huwag n’yong paniwalaan ‘yun, ang lalaki ang gumagastos sa lahat-lahat, never siyang papayag na ang babae ang bumunot para gastusan ang bakasyon nila! Malaking kalokohan ‘yun! “Mark my word, wala sa bokabularyo niya ang maging pabigat sa karelasyon niya. Win na win siya sa anggulong ‘yun, bongga siyang maging boyfriend!” pagtatapos ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, alam na, siguradong kilalang-kilala n’yo ang mga bumibida sa kuwentong ito!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.