Solenn agaw-eksena sa ‘Enca’ Bandera

KAYA pala excited si Solenn Heussaff sa mga susunod na episode ng GMA fantaseryeng Encantadia ay dahil muling mang-aagaw ng eksena ang kakarter niyang si Cassiopeia. Nitong mga nakaraang episode, siya ang sentro ng kuwento dahil nga sa pang-aagaw niya sa brilyante ng lupa. Nakawala siya mula Spirit Realm kung saan nakalaban niya si Avria. Dahil dito, napalaban din sa mga bandidong tauhan nina Avria sina Danaya, Pirena, Aquil, Muros at Ybrahim. Napalabas din ni Cassiopeia si Avria sa kaniyang katawan. Ginamit ng engkantada ang mga brilyante laban kay Avria. Ngunit nahuli naman nina Muros si Cassiopeia sa pag-aakalang ito ang nagpapanggap. Ibinalik ni Cassiopeia kina Danaya ang brilyante ng hangin at lupa. Pero nabatid nilang nawawala ang brilyante ng diwa. Sa pagpapatuloy ng kuwento, may mga naniniwalang kakampi pa rin ng mga Sang’gre si Cassiopeia, ngunit may mga nagdududang isa na rin itong kalaban na anumang oras ay gagawa ng hakbang para mapasakanya ang kaharian ng Encantadia. Una sa mga kumontra ay nina Mira at Lira dahil naniniwala pa rin silang na mabait si Cassiopeia at kakampi pa rin nila ito.

