Dingdong kailangang pumili kung sino ang unang ililigtas: si Andrea o si Megan? Bandera

TALAGANG kaabang-abang ang bawat episode ng top-rating GMA Telebabad series na Alyas Robin Hood sa finale week nito. Ang bida at Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes ay ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa walang sawang suporta na natanggap nila simula nang umere ito noong nakaraang taon. Nangako si Dingdong na isang di malilimutang ending ang dapat abangan ng manonood. Aniya, “Basta abangan n’yo na lang ang Alyas Robin Hood, marami pang mangyayari kina Pepe (karakter niya sa serye), Sarri (Megan Young) at Venus (Andrea Torres), pati na rin sa iba pang mahahalagang karakter. Lalo na yung finale week namin, huwag na huwag silang a-absent dahil itinodo na namin doon ang lahat!” Ang kanyang karakter na si Pepe ay malaya na mula sa lahat ng akusasyong ibinato rito, habang patuloy na nag-a-upload ang mga tao ng videos ng good deeds. Nang tanungin kung siya ba talaga si Alyas Robin Hood, sinabi niyang hindi niya pwedeng angkinin ang titulo dahil lahat tayo ay may angking Alyas Robin Hood na pagkatao at kaya natin maging bayani kahit sa pinaka-maliit na paraan. Samantala, kapana-panabik ang mga susunod na eksena dahil parehong malalagay sa panganib ang buhay nina Venus at Sarri. Mailigtas kaya silang dalawa ni Pepe? Masasagot na ba ang matagal ng katanungan kung sino talaga sa kanila ang pipiliin niya? Sino kaya ang uunahin niyang iligtas? O, kailangang may isakripisyo siya para hindi mawala pareho ang dalawang babae sa buhay niya? Huwag palalampasin ang huling linggo ng Alyas Robin Hood pagkatapos ng Encantadia sa GMA Telebabad. q q q Speaking of Alyas Robin Hood, dahil matatapos na nga ito sa darating na Biyernes, si Dingdong Dantes naman ang nakatokang magbantay sa anak nila ni Marian Rivera na si Baby Zia. Ayon mismo kay Marian, dahil siya naman ang gagawa ng serye sa primetime, ang kanyang mister ang tagabantay ng kanilang anak tuwing nasa taping siya. “Bilang magtatapos na ang Alyas Robin Hood, ako naman sa primetime. Sabi ko nga, ayoko talaga na walang kasama ang anak ko. Bilang rest siya, ako muna,” sey ng Kapuso Primetime Queen. Ang tanong, kailan naman kaya sila gagawa uli ni Dingdong ng project together, “Siguro kapag tipong makakapagsumbong na si Zia. Yun, puwede ko nang iwan. Pero hangga’t hindi nakakapagsumbong, ayoko.”

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.