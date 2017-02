Coco, Arjo, iba pang cast ng ‘Ang Probinsyano’ nakisaya sa b-day ni John Prats sa Batangas Bandera

PAMILYA na ang turing ni John Prats sa mga katrabaho niya sa Primetime Bida series na FPJ’s Ang Probinsyano, mula sa bidang si Coco Martin hanggang sa mga staff and crew ng produksyon. Kaya naman sa post-birthday celebration ng Kapamilya actor-dancer ay talagang inimbita niya ang kanyang co-stars sa long-running primetime drama sa pangunguna nga ni Coco. Sa isang beach resort sa Batangas ginanap ang selebrasyon ni John who just turned 33 last Feb. 14, Valentine’s Day. Kitang-kita sa mga litrato na kuha sa nasabing resort ang sobrang closeness ng grupo. Sa isang photo kung saan nakasakay sa isang tila speedboat sina John kasama ang kanyang co-stars sa Ang Probinsyano kabilang na nga si Coco, Arjo Atayde, Marc Solis at iba pang gumaganap na pulis sa serye, kitang-kita na super enjoy sila sa kanilang free time. Nilagyan pa ni John ang isang litrato kung saan makikita ang kanilang pagbu-boodle fight ng caption na: “Salamat sa oras!” In fairness, matatag ang karakter ni John sa Ang Probinsyano dahil hanggang ngayon ay aktibo pa rin ang karakter niya bilang si SPO2 Jerome Girano, ang senior officer ng PNP na tumutulong kay SPO2 Cardo Dalisay (Coco) sa mga operation na ipinagkakatiwala rito. Samantala, marami naman ang nagsasabi na naka-jackpot talaga si Yassi Pressman nang mapasali sa nasabing serye bilang bagong ka-loveteam ni Coco. Simula raw nang mapasama ang dalaga sa programa ay nagkasunud-sunod na ang kanyang mga TV commercial. Puring-puri rin ng netizens ang beauty ni Yassi pati na ang akting nito. Inakala raw kasi nila noon na baka lamunin ni Coco nang buong-buo ang aktres dahil nga wala pa naman itong masyadong napatutunayan sa pagbibida sa teleserye. Pero sa gabi-gabi raw nilang pagtutok sa number one series ng ABS-CBN sa primetime, napatunayan nilang karapat-dapat lang na mabigyan ng malaking break si Yassi tulad ng award-winning series ni Coco.

