Umaming lider ng DDS: Buong pamilya pinatay ng Davao City

GAMIT ang isang caliber-22 na may silencer, minasaker umano ng mga pulis sa Davao City ang isang pamilya, kasama na ang isang buntis na misis at apat-na-taong gulang na anak na lalaki, dahil na rin sa utos ng noon ay Davao City Mayor na si Pangulong Duterte. Ikinuwento ni SPO3 Arturo Lascañas ang pagdukot sa isang Mrs. Abaca, na nauwi sa pagkakapatay sa umano’y “mastermind,” na kanyang pinangalanan bilang Mr. Patahasa, kanyang 7-buwang buntis na misis, apat-na-anyos na anak na lalaki at 70-antos na biyenang lalaki at dalawang helper.

Idinagdag ni Lascañas na bahagi siya ng grupo na inutusan ni Duterte na magsagawa ng imbestigasyon kaugnay ng pagdukot. Sinabi ni Lascañas na ipinaalam ng isang Inspector Patayan sa grupo na isang Patahasa ang nasa likod ng pagdukot.

Idinagdag ni Lascañas na nakuha nila ang suspek habang sakay ng isang sasakyn kasama ang kanyang buong pamilya.

“Kinuha namin si Mr. Patahasa, ako ang drive ng kanyang sasakyan. Nilipat namin ang kanyang Mrs. sa likod ng kanyang sasakyan…” sabi ni Lascañas.

Idinagdag ni Lascanas na nagpunta siya at si Davao City para iulat ang inisyal na resulta ng imbestigasyon. “Dito po nagbigay ng go signal si Mayor Rody Duterte,” ayon kay Lascañas.

“Napatay po ang buong pamilya sa harap ko, using a caliber 22 with a silencer. And the rest is history,” sabi pa nito.

