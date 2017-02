Marian nagpapadede pa rin: Kung makahigop si Baby Zia wagas na wagas! Finale week ng Alyas Robin Hood ni Dingdong punumpuno ng pasabog Bandera

ANG bongga-bongga pala ng Valentine gift ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes sa kanyang asawang si Marian Rivera! Well, isang flower shop lang naman ang sorpresa ng lead star ng GMA series na Alyas Robin Hood kay Marian para sa kanilang wedding anniversary last December at Valentine na rin. Actually, matagal na raw talagang gusto ng Kapuso Primetime Queen na magkaroon ng sariling flower shop. “May iniregalo siya. Actually, sabi niya nga, ‘O, mahal ha, wala akong regalo sa ‘yong bulaklak. Kasi may flower shop ka na ‘tapos bibigyan kita ng bulaklak, ayoko.’ Suportado niya ako sa lahat ng ginagawa ko. “At saka ibinigay na niya ang pinakamagandang bulaklak na mari-receive ko. Ibinigay niya kasi sa akin ang DTI (Department of Trade and Industry permit) ng Flora Vida flower shop, ibinigay niya noong Christmas,” chika ni Marian sa presscon ng pag-renew niya ng kontrata bilang celebrity endorser ng Biofitea. Naikuwento rin ng aktres na pagkatapos ng Alyas Robin Hood ng kanyang asawa ay siya naman ang sasabak sa paggawa ng serye sa primetime at nagpapasalamat siya sa GMA dahil kino-consider din ng mga bossing ng network ang kanyang pagiging mommy. Sey naman ni Dingdong nang makausap namin kamakailan sa media conference ng weekly crime docu-drama show niyang Case Solved sa GMA, siya naman ang totodo ngayon sa pag-aalaga sa anak nilang si Baby Zia. Mahigit isang taon na ang bagets pero patuloy pa rin daw sa pagpapadede si Marian at marahil daw isa ito sa dahilan kung bakit mabilis siyang pumayat after manganak. “Ngayon, heto, punung-puno ito. Pag-uwi ko, magla-latch pa rin siya sa akin. At saka iba na rin siyang mag-latch kasi, malaki na. Kung makahigop, wagas! Parang buong kaluluwa ko na ang hinihigop niya,” sey pa ng Primetime Queen. Samantala, tutukan ang finale week ng Alyas Robin Hood nina Dingdong, Megan Young at Andrea Torres sa GMA Telebabad after Encantadia dahil bawat episode simula mamayang gabi ay hanggang sa Biyernes ay punumpuno ng pasabog at sorpresa.

