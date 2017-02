Mommy ni singer-actress mas boto sa ‘sugpo at ‘alimango’ kesa sa dyowa ng anak By Cristy Fermin Bandera

SA tagal na ng panahong magkarelasyon ang isang young actor at ang isang singer-actress na sikat ay hindi pa rin pala siya tanggap nang buung-buo ng pamilya ng female personality. Wala nang dapat ipag-alala ang pamilya ng babae na ginagamit lang ng aktor ang kanilang anak, sila na nga mismo ang nagpaimbestiga kung ano ang estado ng pamilya ng male personality sa kanilang probinsiya, kaya ano pa ba naman ang kulang? Kundi pa halos magrebelde na ang female personality para sa pakiki-paglaban sa lalaki ay hindi pa sila papayag, gusto yatang buruhin si singer-actress ng kanyang nanay, kaya hanggang ngayo’y hindi nito matanggap ang male personality. Kuwento ng aming source, “Ganu’n pa rin ang sitwasyon kapag dumadalaw ang guy kay ____ (pangalan ng pamosong singer-actress), nakabantay pa rin ang mommy niya! “Hanggang sa sala at kusina lang si lalaki, hindi puwedeng mag-stay sa kuwarto ni girl, talagang bantay-sarado sila! Wala namang gagawin ‘yung dalawa, ipakikita lang naman ng girl kung ano ang itsura ng bedroom niya, pero nakabuntot palagi si mommy sa kanila!” kuwento ng aming impormante. Pero may nakakatawang kuwento. Madalas palang magregalo ng mga seafoods ang aktor sa kanyang lady love. Fresh na fresh ‘yun, galing sa mismong pag-aaring palaisdaan ng angkan ng lalaki, ikinaliligaya ‘yun ng mommy ng singer-actress. “Napakamahal kaya nu’n kung bibilhin nila! E, hindi naman pakonti-konti lang magregalo ang guy, good for two months yata, kesehodang kumain sila ng mga sugpo, alimango at isda sa araw-araw! Ganu’n siya kabongga magregalo! “Ang mommy ng girl kapag ubos na ang stocks nila ng seafoods, asking galore na sa mga kasambahay nila kung may bago nang dating! Ayaw niya sa guy, pero ang mga seafoods, welkam na welkam sa kanya! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilalang-kilala n’yo silang lahat! Wala nang kailangang clue!” pagtatapos ng aming source.

