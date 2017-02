Horoscope, February 19, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Moderasyon lang ang dapat. Wag ubusin ang pera sa alak at blow-out. Magtira para bukas! Sa pag-ibig, magpalakas ng katawan at resistensya, may biglaang romansa ang mararanasan. Mapalad ang 1, 7, 28, 31, 40 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Agiel-Zazel-Yophiel”. Yellow at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa simpleng buhay magiging maganda ang kapalaran. Iwasan ang maluhong pamumuhay. Sa pag-ibig, ayain ang kasuyo sa ilalim ng malaking punong mangga, hawak kamay nyong pagmasdan ang papalubog ng araw. Mapalad ang 6, 12, 24, 36, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sari-Kara-Carya-Om.” Pink at green ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sundin ang sinasabi ng damdamin! Ihahatid ka ng iyong emosyon sa isang maligayang relasyon. Sa pinansiyal, haluan ng pagmamahal at lambing ang produktong may kaugnayan sa pagkain. Mapalad ang 6, 12, 23, 36, 44 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Veda-Rata-Vada-Om.” Pink at silver ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Kapag alam mo ng palugi ang investment tumigil ka na bago malubog sa mga pagkakautang. Sa pag-ibig, kung alam mo namang hindi naman magiging maganda ang magiging wakas, wag ng ituloy ang maling relasyon. Mapalad ang 4, 14, 23, 36, 41, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Padme-Om”. Red at white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sa pinansyal, dagdag na salapi ang matatanggap. Sa pag-ibig habang papunta sa period of Pisces ang zodiac sign lalo pang iinit at sasarap ang romansa at pagmamahalan. Mapalad ang 5, 17, 29, 32, 34, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Malka-Halka-Tetra.” Green at lilac ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Wag magyabang upang hindi ka kainggitan. Sa pag-ibig, wag kuwento ng kuwento ng kung ano-ano sa kasuyo upang hindi siya maghinala sa iyo. Mapalad ang 7, 13, 22, 36 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Taph-Harth-Harath.” Orange at yellow ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Hindi awa ang dapat, kundi ang pagiging mukhang salapi upang yumaman. Sa pag-ibig, kung puro damdamin ang paiiralin, paano ka uunlad? Mapalad ang 4, 14, 23, 37, 39 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Om.” Black at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Wag ng maghanap ng kaligayahan kung saan-saan, nasa sarili mong tahanan ang ligaya. Mahalin ng lubos ang iyong pamilya, upang tuloy-tuloy ka ng umunlad at lumigaya. Mapalad ang 6, 18, 21, 33, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Dhar-Masya-Om.” Purple at lilac ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Wag sumuko hangga’t hindi mo pa nakakamit ang pinaka-dulo ng iyong minimithi – ang yumaman. Sa pag-ibig, wag makipag-hiwalay sa kasuyo, kailangang makasama mo siya sa iyong tagumpay. Mapalad ang 9, 12, 18, 27, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam.” Magenta at white ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Mawawala ang kalungkutan kung pagtutuunan ng isip ang mga bagay na may kaugnayan sa pag-ibig. Isang tapat at mabuting Aries ang darating. Sa pinansyal, ang pinaka-epektibo pa ring paraan upang umunlad ay ang mag-savings. Mapalad ang 4, 13, 28, 37, 39 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Om.” Black at red ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — May darating na bagong kakilala, na makakasama sa panibagong yugto ng buhay. Siguraduhing siya ay isang Cancer, Virgo o kaya’y Taurus, upang tuloy-tuloy ka ng umunlad at lumigaya. Mapalada ng 4, 13, 28, 33, 39 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Govardana-Krisna-Krisna-Om.” Orange at blue ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Tanggapin lang ng tanggapin ang anomang negatibong sitwasyon. Sapagkat darating ang araw ang lahat ng iyan ay lilipas din! Sa buwan ng Marso kusa ng magbabago ang kapalaran. Mapalad ang 7, 11, 26, 35, 43 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Speculum-Om.” White at beige ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Hindi makapananaig ang problema kung magdarasal ng regular. Tuwing magdarasal hilingin kay Lord ang pagkakaroon ng maraming-maraming pera hanggang sa yumaman. Sa pag-ibig dasal din ang magpapatibay at magpapaligaya sa inyong relasyon. Mapalad ang 2, 7, 23, 26, 34, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Malka-Halka-Tetra.” Blue at pink ang buenas.