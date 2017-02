Marian sa mga babae: Wag kayong matakot manganak!

IN fairness, ang seksi-seksi pa rin ni Marian Rivera kahit nanganak na, not to mention the fact na nagpapadede pa siya kay Baby Zia, ang panganay na anak nila ni Dingdong Dantes.

Puro papuri ang tinanggap ng Kapuso Primetime Queen nang humarap siya sa ilang miyembro ng entertainment press kamakailan para sa media conference na ibinigay sa kanya ng Biofitea bilang celebrity endorser.

Eh, kasi nga, parang dalaga pa rin ang katawan ni Marian, as in wala itong katiyan-tiyan at talagang mas blooming pa ngayon ang misis ni Dingdong, patunay lang na talagang kuntento at masaya siya sa kanyang married life.

Perfect nga sa Kapuso actress ang tagline ng Biofitea na “Yan ang T’yan!” at ‘T’yan na Flat!” Kaya naman kahit napakarami na ngayong matatawag na hot mama sa mundo ng showbiz ay si Marian pa rin ang napili ng mga taong nasa likod ng Biofitea (mula sa Diamond Laboratories, Inc.) para maging ambassador ng kanilang produkto.

With Marian Rivera as the endorser for three years, Biofitea believes that her unwavering figure and confidence will impart inspiration to millions of women hoping to have an always beach-ready body. Sey nga ni Marian, gusto niyang maging ehemplo ng mga kababaihan, at ng mga nanay na takot na takot manganak.

“Kasi di ba, ‘yung ibang mommy natatakot silang magbuntis at manganak dahil baka mahirapan sila o hindi na bumalik ‘yung dati nilang katawan. Gusto kong maging inspirasyon sa kanila, sa lahat ng babae na hindi sila dapat matakot, dahil may mga paraan na para maging fit, slim and healthy after giving birth,” sey ni Marian.

Kung meron kayong tanong tungkol dito, log-on lang kayo sa www.facebook.com/Biofitea.

Samantala, isa sa mga good news ni Marian sa kanyang fans ay ang gagawin niyang bagong primetime series sa GMA 7. Siguradong mag-eenjoy daw ang manonood sa bago niyang proyekto, lalo na ang mga bata.

Sa dami raw ng mga inilatag na materyal ng GMA sa kanya ay itong proyektong gagawin niya ang talagang pinakagusto niya. Kasabay nito, sa kabila ng pagtanggap niya ng mga bagong trabaho ay si Zia pa rin daw ang priority niya kaya hindi raw pwede sa kanya ang malalayong location.

“Siyempre naman, si Zia pa rin ang number one sa lahat. ‘Yun lang naman ang fear ko, kasi paano kung kailangan niya ako nang madalian, paano ako makakapunta agad kung malayo ang taping, di ba?” paliwanag ng aktres.

At siyempre, hindi na raw pwedeng makipag-torrid kissing scene o love scene si Marian sa teleserye at pelikula, “Alam naman ng GMA, nanay na ‘ko, may asawa na ‘ko, so kailangan ilagay ko naman yung sarili ko sa lugar,” aniya. Mas okay daw kung ang mga gagawin niya ay pwede ring panoorin ng mga bata, lalo na ng anak niya.

“Pwede siguro smack, mga hugging, pero yung sobrang torrid, huwag na,” aniya pa.