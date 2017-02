Kasambahay ni Amy arestado; kinasuhan ng qualified theft By Ervin Santiago Bandera



MABILIS na naaresto ang kasambahay ng mag-asawang Amy Perez at Carlo Castillo matapos ireklamo ng pagnanakaw. Kinilala ang suspek na si Rose Besano, na nakorner ng mga otoridad sa isinagawang entrapment kamakailan. Agad siyang kinasuhan ng kasong qualified theft. Sa ulat, nagpaalam daw si Rose kina Amy na magbabakasyon muna sandali at nangakong babalik agad. Ngunit makalipas ang ilang araw hindi na nagpakita pa ang suspek. Dito na nadiskubre nina Amy at Carlo na nawawala na ang kanilang mga gamit sa bahay, maraming mamahaling nawawala kabilang na ang mga mamahaling relos nila na nagkakahalaga raw ng P260,000. Bukod dito, nalaman din ng mag-asawa na isang taon na palang hindi ibinabayad ni Rose ang association dues nila sa kanilang village. Narekober sa suspek ang tatlong relos nina Amy pero wala na ang cash. Sa presinto, inamin din daw ng suspek na sa loob ng apat na taon niyang pagiging kasambahay nina Amy ay marami na siyang nakuhang pera at alahas, pati na rin mga groceries, damit at laruan. Kahapon, sa morning show nina Amy na Umagang Kay Ganda, sinabi ng TV host na hindi pa rin siya makapaniwala sa ginawa ng kanilang maid. Unang nabuking ni Amy ang ginagawa ni Rose sa pamamagitan ng social media, “Hindi ko ugali na magbukas ng social media ng ibang tao dahil personal na nila yun, pero nang sinilip ko, nagulat ako sa pictures niya doon meron nasa kama namin, suot niya mga damit at salamin ko. Nakakagulat.” Dugtong pa ng TV host, “Ang masakit sa akin affected ako, ang mga anak ko, kasi tiwala na kami sa kanya di na namin siya itinuring na iba. Kapag birthday niya sine-celebrate yan, kasama siya sa mga byahe namin, kasama ng mga bata, masakit sa amin lahat iyan.”

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.