Erich lumabas na maldita, bitter sa interview laban kay Daniel By Ambet Nabus Bandera

GUSTO talaga naming magtuloy-tuloy ang pagka-provoke ni Erich Gonzales para maidetalye na niya ang lahat ng dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Daniel Matsunaga. Sa nangyaring break-up, si Erich ang lumabas na maldita at mapang-api lalo pa’t never namang nagsalita ng masama si Daniel against her. Plus the fact na binura niya ang lahat ng pictures nila ni Daniel sa kanyang social media accounts. Ang nakakaloka lang sa mga celebrities na ito, talagang ginawa na nilang malaking parte ng kanilang buhay ang socila media, na sa halip mag-usap-usap nang personal para ayusin ang problema, talagang isinasali pa nila ang buong mundo sa kanilang mga isyu. At hindi rin natin masisisi ang pamilya ni Daniel na magalit kay Erich dahil kahit hindi siya diretsong nagsasalita, parang pinalalabas talaga niya na pera ang dahilan ng break-up nila ni Daniel.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.