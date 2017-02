Coco gustong pasayahin ang mga preso sa malalayong probinsya By Ervin Santiago Bandera

MATAPOS pasayahin ang mga lolo at lola sa Grace’s Home for the Aged kamakailan, balak naman ng Teleserye King na si Coco Martin na bisitahin ang mga preso sa iba’t ibang probinsya sa bansa. Ang plano ng lead star ng FPJ’s Ang Probinsyano ay magbigay din ng tulong sa mga inmates, at isasabay na rin daw niya ang pag-aabot ng tulong sa mga biktima ng bagyo at iba pang kalamidad sa malalayong probinsya. “Honestly, mga inmates gusto ko ring bisitahin, ‘yung mga nakulong na hindi na nadadalaw ng pamilya nila, pati na rin ‘yung mga ibang kababayan natin sa probinsya na hindi na napupuntahan para sa relief operations, lalo na ‘yung mga nasalanta ng bagyo,” paliwanag ni Coco na mas kilala na rin ngayon bilang si Cardo dahil sa tagumpay ng Ang Probinsyano. Nais lang ibalik ng Kapamilya Primetime King sa ating mga kapuspalad na kababayan ang lahat ng blessings ng natatanggap niya ngayon, lalo na sa tagumpay ng kanilang serye na number one pa rin sa ABS-CBN.

Bukod sa pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap na kabataan sa mga public school ay tuwang-tuwa rin ang mga senior citizen sa Grace’s Home for the Aged nang personal silang dalawin ni Coco kamakailan. Sa kabila nga ng mahigpit niyang schedule ay naisisingit pa rin niya ang mga ganitong charity events. “Nakakatuwa kasi nagdidire-diretso talaga ‘yung pagtulong namin mula sa lahat ng mga kasama namin sa FPJ’s Ang Probinsyano. Hangarin namin na makatulong sa ating mga kababayan, sa ating kapwa Filipino, ngayon naman ang ating mga lolo’t lola para makapagbigay kahit paano ng kaunting tulong. Sana marami pa tayong matulungan,” pahayag ni Coco sa isang panayam. “Masaya sila kasi nakita nila ako, isa sila sa pinakamalapit sa puso ko dahil lumaki ako sa lola ko at saka sa lolo ko,” dugtong pa ng award-winning actor. Umaasa si Coco na makakabisita siya sa iba pang home for the aged para mas marami pa siyang mapasayang mga lolo at lola, “Actually, kung nasaan man ako ngayon ay ang lola ko ang naghubog sa akin. Kaya sabi ko parang kapag nakakakita ako ng lola at lolo ay nahahabag talaga ako. “Kung napapansin ninyo sa soap ko, ang leading lady ko ay ang lola ko. Siguro kung hindi rin ako napalaki ng maayos ng lola ko at hindi rin ang lola ko ang nagpalaki sa akin ay hindi din ako magiging ganito,” chika pa ng binata. Samantala, ipinangako naman ni Coco sa lahat ng mga tumututok sa FPJ’s Ang Probinsyano na maraming-marami pang mangyayari sa kanilang teleserye kaya huwag na huwag daw kayong bibitiw. Napapanood pa rin ito gabi-gabi sa Primetime Bida pagkatapos ng TV Patrol.

