Trillanes muling binuhay ang umano’y P2B bank account ni Duterte Bandera

MULING binuhay ni Sen. Antonio Trillanes IV ang kanyang alegasyon laban kay Pangulong Duterte kung saan sinabi nito na nagmamay-ari ang presidente ng mahigit sa P2 bilyong bank account, kasabay ng paggiit na handa siyang magbitiw sa Senado sakaling hindi ito totoo. Sinabi Trillanes na ilang buwan matapos niya itong isapubliko noong kampanya, hindi pa rin tinatanggap ni Duterte ang kanyang hamon na patunayan na mali ang kanyang alegasyon. “Kaya muli, inuulit ko ang aking hamon na patunayan nya na mali ako. Na meron syang mahigit P2 billion sa kanyang bank accounts at pag nailabas nya ito, yung transaction history nya at ako ay mali, ako po ay magre-resign dito sa Senado,” sabi ni Trillanes sa isang press conference. Sinabi pa ni Trillanes na napapanahon ang kanyang hamon sa harap ng iba’t ibang alegasyon ng korapsyon sa administrasyon ni Duterte. “At ito nga bukod sa napalabas na nila si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na isa sa naging simbolo ng corruption noong nakaraaang administrayon at ngayon naman ay gumagawa ng paraan ang ating gobyerno na pakawalan si Janet Napoles,” ayon pa kay Trillanes. Si Napoles ang tinaguriang reyna ng pork barrel scam at kinasuhan ng plunder kasama ang ilang mga mambabatas. “So importante ito alang-alang na dun sa mga diehard supporters ni President Duterte na paniwalang-paniwala na sya ay malinis at hindi sya corrupt. Ipakita mo at i-accept mo itong hamon ko,” ayon pa kay Trillanes. Duda naman si Trillanes kung tatanggapin ni Duterte ang kanyang hamon. “Sinasabi nya deretso sya magsalita, matapang sya sa mga issue. Ilabas mo, ilabas mo yung tapang mo dito. Ipakita mo na mali ako, na hindi lang ako nag-aakusa..” sabi pa ni Trillanes. “Alam mo yung mga diehard supporters nya, talagang paniwalang paniwala e. Alang alang na lang sa kanila, ipakita mo na malinis ka na opisyal ng gobyerno,” ayon pa kay Trillanes. Isinapubliko rin ni Trillanes ang mga dokumento ng mga bangko ng pamilya Duterte mula 2003 hanggang 2016. Idinagdag ni Trillanes na bukod sa bank account, iniimbestigahan din niya ang umano’y iligal na aktibidad ni Duterte bilang mayor ng Davao City. Nagbanta si Trillanes na isasapubliko ito sa loob ng dalawang linggo.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.