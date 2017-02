Horoscope, February 16, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa pag-ibig maghanda sa kamangha-manghang sandali, sopresang romansa ang darating. Sa salapi, may mang-uuto na naman sa iyo, kilalaning mabuti ang pauutangin, upang hindi ka masuba. Mapalad ang 1, 13, 18, 27, 34, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Shanti-Om.” Green at violet ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — May mga gastusing hindi inaasahan. Hindi ito ang tamang panahon upang maglabas ng malaking halaga ng salapi. Sa pag-ibig, ito ang tamang panahon upang pag-ukulan ng dagdag na oras ang minamahal. Mapalad ang 3, 18, 21, 32, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Mohan-Om-Karan.” Pink at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sa pag-ibig isang nakakikilig na sitwasyon ang magaganap isa-isang magbabalik ang ala-ala ng lumipas. Sa pinansyal, mag-ipon ng pera para sa biglaan at hindi inaasahang pakikipag-date. Mapalad ang 7, 9, 30, 34, 40, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Haram-Aum-Harim.” Red at green ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Sa pagpapakabait mas madaling makuha ang tiwala ng mga kliyente. Sa pag-ibig bait-baitan din ang susi upang ikaw ay maka-iskor. Mapalad ang 5, 18, 26, 32, 34 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Veda-Om-Ratha.” Violet a white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Upang gumaang ang pasok ng pera, kulay apple green ang ipintura sa inyong dingding. Sa pag-ibig, apple green din ang magbibigay ng dagdag na saya at kilig sa inyong relasyon. Mapalad ang 1, 7, 19, 35, 43, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Babanam-Kebalam.” Bukod sa apple green buenas din ang yellow.

Leo – (July 23 – August 22) — Sa pinansyal mas marami kang kikitain kung hindi ka magpapa-impluwensiya sa iba. Sa pag-ibig hanggat pinapatulan ang intriga, hindi mapapanatag ang inyong relasyon. Manahimik! Mapalad ang 1, 10, 19, 31, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bhanah-Om-Bhuvah.” Yellow at orange ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Bagong kakilala ang darating na magkakaroon ng malaking epekto sa iyong buhay. Bago tuluyang mahulog ang iyong loob, isipin mong mabuti kung paano siya mapagkakaperahan. Sa pag-ibig mag-ingat sa immoral na relasyon pero may kapalit namang mas masarap na romansa. Mapalad ang 5, 9, 23, 32, 39, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Githa-Om.” Gray at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Ang inyong relasyon ay dadaan sa isang pagsubok na lagi namang nangyayari. Magpakatatag! Sa pinansyal, kung hindi mo lalakasan ang iyong loob paano kayo yayaman? Mapalad ang 6, 15, 24, 32, 41, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Factum-Aum-Miraculum.” Pink at red ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pinansyal panatiliin ang pagiging bukas ng isip upang kumita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, wag ipilit ang iyong gusto na ikagagalit naman ng iyong kasuyo upang maiwasan na ang madalas na diskusyon at pagtatalo. Mapalad ang 7, 11, 20, 38, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Padma-Om-Purana.” Yellow at green ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Maglaan ng oras sa pamamasyal upang sumaya uli ang ugnayan ng pamilya. At sa mga taong naiingit sa iyo, wag mo na lang silang pansinin, dahil higit kang mapera sa kanila at mas maganda. Mapalad ang 9, 18, 27, 36, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Udatta-Aum-Savitra.” Red at green ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Upang sumigla at makapag-recharge ng enerhiya, ngayon pa lang iplano na ang summer vacation sa Palawan. Okey lang kung medyo magastos, at least nakapag relaks naman kayo ng iyong kasuyo. Mapalad ang 2, 16, 26, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Yhoti-Om-Bhakti.” Beige at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Panatiliin ang pagtulong sa kapwa at sa mga nangangailangan upang tuloy-tuloy kang pagpapalain ni Lord. Tandaang walang kapaguran ang pag-ibig sa kapwa upang wala ding tigil ang dating ng biyaya. Mapalad ang 4, 13, 21, 30, 39, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Om-Garuda-Aum-Arjuna”. Gray at yellow ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Higit na uunlad kung isang kalakal lang muna ang papasimulan na may kaugnayan sa pagkain at agricultural products. Sa pag-ibig, wag nang kulitin ang kasuyo magsasawa din yan sa mali niyang ginagawa. Mapalad ang 2, 20, 27, 30, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Pad-Me-Om.” Blue at white ang buenas.

