Vice kay Chokoleit: Ang nagpataob kay Liza Soberano!

HINDI man diretsahang inamin ni Vice Ganda, tila kinumpirma na nga nito ang naging relasyon sa basketball player na si Terrence Romeo. Sa bonggang-bongga at pasabog na concert ng Unkabogable Star na “Pusuan Mo Si Vice Ganda Sa Araneta: Nagmahal, Nasaktan, Nag-concert” pinahagingan nito ang tungkol sa kanyang ex-boyfriend na isang cager. Naging emosyonal ang TV host-comedian sa isang segment ng kanyang soldout concert kung saan naglitanya siya ng halos walong minuto tungkol sa kanyang personal na buhay. Ayon sa Phenomenal Box-office star ang tinutukoy niyang basketball player ay ang taong hindi naging open sa kanilang relasyon dahil natatakot itong mahusgahan ng madlang pipol. Hindi rin daw sila nagkaroon ng chance na makapag-date sa labas kaya palagi lang silang nasa bahay niya. Nagtilian naman ang audience nang aminin niya na “Juliet” ang tawag sa kanya ng basketball player na tinutukoy niya. Ayon pa kay Vice, nasa audience raw ang bago niyang boyfriend pero hindi naman nito pinangalanan ang guy. Nakisaya rin kay Vice sa kanyang ikalimang major concert ang mga kaibigan niyang sina Maja Salvador, Awra, Daryl Ong, Michael Pangilinan, Kris Lawrence at Daniel Padilla. Ang isa pa sa mabentang portion ng concert ay ang dance showdown nila ng kanyang “anak” na si Awra Briguela. Sabi nga ni Vice, “Siyempre ‘yung anak ko hindi naman papakabog ‘yun. Kapag sinimplehan ‘yung production number ayaw niya. Sabi niya ‘Parang mas maganda ‘yung ginawa natin sa ‘Parental Guardians’? Kailangan mas kabog’!” “Kaya kahit manganib ang buhay niya, ako tuloy ang natatakot,” hirit pa ng komedyante. “Ayoko nga nu’ng huli eh, ‘yung itatapon kaming dalawa. Sabi niya ‘Sige na, kaya naman natin.’ Siya gustong-gusto niya talaga,” chika pa ni Vice. Nakatakdang dalhin ni Vice ang nasabing concert sa US sa katapusan ng March. q q q Tawang-tawa rin ang mga nanood sa concert ni Vice sa Big Dome nang mapag-usapan ang kissing video scandal ng kaibigan niyang si Chokoleit. Nag-viral ang nasabing video kung saan mapapanood ang pakikipaglaplapan ng komedyante sa isang gwapong lalaki. Biro ni Vice, “Yung video na yun ang literal na viral kasi galing sa virus.” Sinundan pa niya ito ng, “Ang mukhang nagpataob sa ganda ni Liza Soberano.” Nag-react naman agad si Chokoleit nang tanunging kung kumusta na ang lalakign nakahalikan niya. Sagot ng gay comedian, “Una, nagsuka muna siya. Ang huli, umihi…ng dugo.”

