Ituloy pa kaya ni Erich ang pagsasalita laban kay Daniel? By Cristy Fermin Bandera

MAHIRAP na bansa rin ang Brazil na tulad ng Pilipinas. Kabilang din ang kanilang bansa sa mga tinatawag na third world countries na kinabibilangan ng Pilipinas. Pero sabi nga ng mga kaibigan naming labas-masok sa naturang bansa dahil wala namang visa ang pagpunta du’n ay artistahin ang halos lahat ng makikita mo sa Brazil. Sabi ng kaibigan namin, “Wala kang makikitang hindi kagandahan sa Brazil. Pati ang mga basurero at namamalimos du’n, pati ang mga pickpocket at nanghahablot ng kagamitan ng mga turista, magaganda at guwapo!” Sa Brazil galing si Daniel Matsunaga, ang napakakontrobersiyal na actor-model na nakahiwalay ni Erich Gonzales, ayon sa aming mga kausap ay napakaordinaryo lang ng itsura ni Daniel kapag nagpunta ka sa Brazil. Dahil mahirap na bansa nga ang Brazil ay maraming nagbibigay ng insinwasyon na dumayo sa Pilipinas ang kanyang pamilya para magkaroon ng mas magandang buhay. At ang mas masakit pang paghusga ay umaasa lang ang kanyang pamilya sa mga nagiging karelasyon niya na tulad nina Heart Evangelista at Erich Gonzales. Pero may kabuhayan naman pala ang kanilang pamilya sa Brazil, talagang napamahal na lang daw kay Daniel ang Pilipinas, kaya sumunod na rin dito ang kanyang pamilya. ‘Yun ang puntong iginigiit ni Vanessa, kapatid ni Daniel, kailangang linawin ni Erich ang kuwentong ibinabato ngayon laban sa pamilya ng Brapanese actor. Gagawin naman kaya ‘yun ni Erich o pababayaan na lang nitong matapos ang kuwento nang wala itong paliwanag?

