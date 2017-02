Kilalang aktres walang kuwentang ina, mas inuna pa ang bisyo kesa sa pamilya By Cristy Fermin Bandera

PARANG naging reunion ang nangyari nang hindi sinadyang magkita-kita sa isang pagtitipon ang mga taong nakasama-nagserbisyo sa isang pamosong female personality ilang dekada na ang nakararaan. May kani-kanya silang kuwento. May komedya, may drama, ang dami-dami! Pinagpistahan siya nu’ng gabing ‘yun ng mga kababayan nating may kani-kanyang hinanakit sa babaeng personalidad. Isang miron sa umpukan ang nagkuwento, “Nakakaloka ang babaeng ‘yun! Mamimigay siya ng regalo sa kung kani-kanino, samantalang kami na nagseserbisyo sa kanya sa araw at gabi, e, hindi niya pinasusuweldo! “Totoo ‘yan! Kung anu-anong pagpapabongga ang ginagawa niya, pero ang mismong mga katuwang niya sa trabaho, e, hindi niya inaasikaso! Minsan, tatlong buwan na, wala pa rin kaming salary!” sabi nito. Ang isa naman sa umpukan ay nagsabi, “Napuputulan nga kami ng ilaw, e! Mabuti na lang at may mga kakilala siyang taga-gobyerno, kaya naikakabit uli ang kuryente namin nu’n! Paano nga, kahit naman nu’n pa lang, e, meron na siyang bisyo!” Pati kuno ang datung na kinikita ng kanyang mga anak ay pinakikialaman ng female personality. Kiyemeng nakaipon sa bangko ang pera ng mga bagets, pero ang totoo, ‘yun ang ginagastos niya sa kung anu-ano lang namang granatsa. Sabi uli ng isang source sa umpukan, “Nakakaawa nga ang mga batang ‘yun! Pumapasok sila sa eskuwela nang walang baon! True, dahil nalustay na ng nanay nila ang kinita nila! Naipamigay na sa BF niya na kung bakit hindi niya makalasan, e, siya lang ang nakakaalam!” sabi ng impormante. Ang pinakamadali raw ang trabaho sa bahay ng aktres ay ang kanyang cook. Palagi lang itong namamahinga hindi dahil sa tamad ito kundi dahil wala namang mailuluto. “Saan ka naman makakakita ng ref na tubig lang ang laman? Bumibili na lang sila ng kani-kanilang food, nakikisalo na lang sa kanila ang mga anak ng female personality kesa sa magutom sila,” dagdag pa ang isang miron. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kailangan n’yo pa ba ng clue kung sino ang pamosong female personality na ito? Waley na!

