Malaki ang nabago sa pagmamahalan namin ni Dong dahil kay Zia! – Marian By Jun Nardo Bandera

NAG-CELEBRATE ng Valentine’s Day ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera sa Tagaytay. This time, kasama na nila ang anak nilang si Zia. “Ay masaya. Date namin ng asawa ko ‘yung anak namin siyempre. Nagpunta kami sa Tagaytay, sa Sonya’s Garden. Doon lang kami sa lugar na kami lang. Kumbaga, nandoon kami sa lugar na ang tawag ay Secret Garden habang ang anak ko, nanggugulo roon,” pahayag ni Marian sa renewal ng kontrata niya as endorser ng BiofiTea. Sa kotse nga lang daw natulog si Dong, “On the way ‘yon. Gising siya all night talaga,” sey ng Primetime Queen. Sunod naming tanong, gising all night si Dong? “Parang may gusto kang patunguhan? Ha! Ha! Ha!” sagot niya. Kain, kuwentuhan at pag-uusap sa buhay-buhay ang ginawa nilang dalawa. “Sinasabi namin na sobrang blessed namin na magkaroon ng Zia sa buhay namin na malaki talaga ang nabago at sa pagmamahalan naming mag-asawa,” rason ni Yan. Kahit sa Marso pa lalarga ang kanyang bagong programa, ikinatuwa naman niya ang suporta ng Biofitea sa kanya na kahit nagbuntis siya, hindi siya iniwan hanggang sa manganak siya. “Naging supportive sila na binaba nila ang billboard ko nu’ng buntis ako, naghintay sila hanggang sa nag-renew sila. Sobrang thankful ako sa tiwala nila. “Kaya hayan, nilaklak ko ang maraming Biofitea at ‘yan ang hitsura ko,” sabi ni Marian sa bagong niyang pictorial, huh!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.