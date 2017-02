‘May career pa ba si Aljur? May show pa ba siya sa GMA?’ By Cristy Fermin Bandera



TAHIMIK na ang mundo ngayon nina Aljur Abrenica at Kylie Padilla. Maayos na ang sitwasyon, nailatag na ng aktres ang kanyang kalagayan sa mga magulang nito, maayos namang tinanggap nina Robin Padilla at Liezl Sicangco ang nangyari sa kanilang anak. Tapos na rin ang mga hinanakit ni Aljur, hindi na kasi masyadong napagpipistahan ang pagdadalantao ni Kylie, hindi na siya nagsasalita ngayon ng kung anu-ano laban sa GMA 7 na diumano’y nanggagamit sa sitwasyon ng kanyang girlfriend. Pagkatapos ng kuwento tungkol sa pagdadalantao ni Kylie ay ano naman kaya ang pag-uusapan tungkol kay Aljur? Meron na ba siyang bagong proyekto sa GMA 7? May gagawin ba siyang pelikula? May pinagkakaabalahan ba siyang concert? Ano ba ang pinagkakaabalahan ngayon ng singer-actor? Ang kanyang kapatid na si Vin ang abala ngayon sa kanyang career. May pelikula na ang utol ni Aljur ay may bagong serye pa ito sa ABS-CBN. Sayang, kung hindi lang sana nagpapadala sa kanyang emosyon si Aljur ay patuloy na mamumulaklak ang kanyang karera, sana’y isa siya sa mga maituturing na haliging aktor ng kanyang network. Pero padaskul-daskol magdesisyon si Aljur. Kinasuhan niya ang network na nagbigay sa kanya ng unang oportunidad, nakipaglaban siya, pero sino nga ba ang nabukulan sa kanyang ginawa?

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.