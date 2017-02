Desperadang female star gagawin lahat para maangkin ang tinatarget na male celebrity By Cristy Fermin Bandera

KUNG minsan ay nakakaramdam na nang sobrang pagkaawa sa isang sikat na female personality ang mga taong nakapalibot sa kanya. Sobra na kasing ibinababa ng babae ang kanyang sarili para lang makuha niya ang todong atensiyon ng male personality na hindi niya makuha-kuha. Itinuturing na napakalaking hamon ng aktres sa kanyang sarili ang nasabing male personality. Halos ginawa na kasi niya ang lahat pero hindi pa rin ‘yun umeepekto sa lalaking gustung-gusto niya. Lahat-lahat ng drama at gimik ay ginawa na ng sikat na female personality. Nagsakit-sakitan na siya. Ipinatawag niya ang male personality para tingnan man lang sana ang kalagayan niya. Pero hindi nagpunta sa tirahan niya ang lalaking personalidad, hindi raw nito maiiwanan ang kanyang mga kompromiso, sa madaling salita ay napaka-busy nito para magpunta sa kanya. Kuwento ng aming source, “Kaya talagang ginagawa niya ang lahat-lahat para lang makuha niya ang attention ng guy, kahit ano na lang, e, ginagawa niyang dahilan para lang magkita sila. “Pero waley pa rin! Hindi niya makuha-kuha ang time ng guy, hindi siya mabigyan ng time, kaya lalo siyang natsa-challenge! Hindi siya makapapayag na basta ganyan na lang ang gagawing pangdededma sa kanya ng lalaking ‘yun!” simula ng aming impormante. Nu’ng minsan ay may naisipang drama ang female personality, kinailangan niyang makipagkita sa lalaking humahamon sa kanyang kapasidad, meron lang daw siyang hihinging payo sa male personality. “Di ba, nagnenegosyo na siya ngayon? Marami siyang pinapasok na business. Hihingi kuno siya ng payo sa guy kaya kailangan nilang magkita. E, nakatunog agad ang lalaki sa kadramahan niya. “Akma pa lang na ipakikita niya ang mga documents sa guy, e, may dumating nang tauhan niya. Ang sabi ng male personality, ‘May importante lang akong lakad, but he’ll take care of your needs.’ “Naloka siya, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, hindi talaga niya magimikan ang male personality na kaisa-isang lalaking hindi niya makuha-kuha! Getlak n’yo na kung sino siya?” pagtatapos ng aming source.

