Benjamin, Julie Anne may ‘breakfast date’ ngayon Paghahanap sa GMA Excellence Awardee 2017 simula na Bandera

SIMULA na uli ang GMA Network Excellence Award (GNEA) na ngayo’y nasa ika-15 taon na ng pagbibigay-pugay at rekognisyon sa mga graduating students na nagpakita ng kakaibang leadership skills, kahanga-hangang academic performance at pagiging proactive sa social responsibility. Bukas ang GNEA sa lahat ng certified Pinoy graduating students (AY 2016-2017) ng Mass Communication, Multi Media Arts, Advertising o kaya iba pang kaparehang kurso tulad ng Electronics Communications Engineering. Kailangan lamang ang kandidato ay ga-graduate ng may honor at active sa socio-civic activities. Kailangang magsumite ang candidates ng isang Entry Book, kung saan nakalagay ang accomplished form, related work, transcript of records, certificates of graduation at good moral character. Pitong finalists ang mapipili sa mga entry at isa sa kanila ang idedeklarang 2017 GMA Network Excellence Awardee at tatanggap ng P50,000 at isang plaque. Para sa iba pang detalye sa mechanics bisitahin lamang ang http://www.gmanetwork.com/excelleceaward o kaya ay tawagan si Unis M. Loleng sa 982-7777 local 1108 o mag email sa GMAExcellence@gmanetwork.com Kaugnay nito, nakausap namin kahapon kasama ang ilang miyembro ng entertainment press ang Kapuso leading man na si Benjamin Alves bilang ambassador ng GMA Network Excellence Awards. Ito na ang ikalawang taon ng binata bilang ambassador ng GNEA at excited na rin siyang makilala kung sinu-sino ang makakapasok sa finalists this year para makatanggap ng parangal dahil sa kanilang kakaibang galing sa academics, leadership at social responsibility bilang mga estudyante. Nakatutok talaga si Benjamin sa proseso ng pag-aaral at talagang involved siya pagdating sa paghahanap ng susunod na GMA Network Excellence Awardee dahil nagbibigay ito sa kanya ng chance para ipa-promote ang excellence sa kabataan. Kino-consider ng Kapuso actor na best platform ang GNEA para ipamahagi sa kabataan ang kanyang passion sa pag-aaral at pagpapahalaga sa edukasyon. Nakatakdang maglibot sa iba’t ibang bahagi ng bansa ang binata para hanapin ang susunod na batch ng mga candidates. Magiging bahagi rin siya ng panel na pipili sa mga magiging 2017 GMA Network Excellecen Awardee. Samantala, patuloy na napapanood si Benjamin sa afternoon sertye ng GMA na Pinulot Ka Lang Sa Lupa opposite Julie Anne San Jose, ang babaeng itinatangi niya ngayon. Nilinaw ni Benj ang balita na sinagot na siya ni Julie Anne, aniya, wala pa raw sila sa level na pwede na silang matawag na couple. Ine-enjoy lang nila kung anong meron sila ngayon. Happy daw siya dahil mas lalo pa silang naging close ngayon ng dalaga dahil nga halos araw-araw din silang magkasama sa taping ng PKLSL. Ngayong Valentine’s Day, maaga pa lang ay magkasama na sila ni Julie Anne dahil may guesting sila sa Unang Hirit, kaya sabi ng aktor, “Baka mag-breakfast date na lang kami para maiba naman!”

