Mikael ayaw makipaghalikan kay Lauren Young sa ‘Legally Blind': Incest na ‘yan!

“INCEST na yun!” Ito ang diretsong sagot ni Mikael Daez nang tanungin kung okay lang sa kanya kung magkaroon sila ng kissing scene ni Lauren Young sa bagong afternoon series ng GMA na Legally Blind.

In fairness, very open na ngayon ang Kapuso hunk sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa girlfriend niyang si Megan Young. Kung noon ay feeling awkward pa si siya na pag-usapan ang relasyon nila ng beauty queen-actress ngayon ay go lang siya nang go.

Magkasama sila ngayon ng sisteraka ni 2013 Miss World na si Lauren sa Legally Blind serye ng GMA na pagbibidahan ni Janine Gutierrez at sa nakaraang presscon ng programa ay natanong nga ang dalawa kung payag silang magkaroon ng intimate scenes o love angle sa pagitan nila.

“Huwag na lang. Okay na yung ganito, tsaka hindi naman siguro kailangan,” sagot ni Lauren.

Sey naman ni Mikael, “Parang incest kasi, di ba? And it was one of the issues na ni-raise during our storycon, tinanong talaga namin sa production, as much as possible sana hindi magkaroon ng ganu’n sa kuwento. Ang weird lang kasi para sa aming dalawa.”

Ito ang kauna-unahang pagkakataon na inamin ni Mikael sa entertainment press na girlfriend niya si Megan, “I’ve been with Megan Young for six years and first time kong inaamin ‘yan.

“Magugulat ang mga tao dahil hindi nila alam kung gaano katagal na kami. This is the first time I’m putting it on record,” chika ng binata.

Hindi naman daw nila talaga itinago ang kanilang relasyon sa publiko, nasanay na lang din sila na manahimik na lang kapag napag-uusapan ang lovelife. Medyo nakatulong din daw ito sa career nila lalo pa’t may kanya-kanya rin silang projects at ka-loveteam.

Matagal na nakatambal ni Mikael si Andrea Torres sa mga ginawa nilang serye at ngayon naman ay si Janine ang leading lady niya, habang si Megan naman ang itinambal kay Tom Rodriguez sa Marimar at kay Dingdong Dantes ngayon sa Alyas Robin Hood na malapit nang magtapos.

Inamin din ni Mikael na nagkakaselosan din sila ni Megan, at kasama raw diyan noon si Andrea Torres na kasama ngayon ng kanyang GF sa Alyas Robin Hood.

“Siyempre, kapag may loveteam, kahit anong mangyari, natural na may selosan. First loveteam ko kasi yun, e. Actually, nag-usap kami nang masinsinan tungkol kay Andrea but never na negative outcome ang pagseselos. Yung pagiging open naman talaga ang key and honesty,” paliwanag pa ni Mikael.

Sa part naman niya, hindi isyu ang pakikipaghalikan ni Megan kay Dingdong Dantes sa Alyas Robin Hood, “Halikan niya si Dong, okey, go lang. Kung may challenging and potentially award-winning role na kailangan niyang maging daring, okey lang. Go for it. I’ll respect her decision.”

q q q

Samantala, magsisimula na sa Feb. 20 ang bagong Afternoon Prime series na Legally Blind na tatalakay sa mga kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan kabilang na ang rape at ang napapanahong isyu sa ilegal na droga.

Iikot ang kuwento kay Grace Evangelista na gagampanan ni Janine Gutierrez, isang maganda, hardworking, at responsableng law student na kalaunan ay makakapasa sa board exam with flying colours. Ngunit siya’y magagahasa at mabubulag eventually dahil sa distress at trauma. Ngunit sa kabila nito nagtagumpay pa rin siya bilang isang kilalang blind lawyer.

Will her unwavering faith guide her in finding her perpetrator? More importantly, will Grace be served justice she rightfully deserves?

Bukod kina Mikael, Lauren at Janine, makakasama rin sa Legally Blind sina Marc Abaya, Rodjun Cruz, Chanda Romero, Therese Malvar, Lucho Ayala, Ashley Rivera, Camille Torres at marami pang iba, sa direksyon ni Ricky Davao.

Tutukan sa Feb. 20 ang pagsisimula ng Legally Blind after Ika-6 Na Utos sa GMA Afternoon Prime.