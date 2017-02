V-Day ng mga sikat

MAY ka-date ka na ba ngayong Valentine’s Day? Atat na atat ka na bang malaman kung ano ang inihandang sorpresa ng iyong dyowa para sa celebration n’yo ng Araw ng mga Puso? Ready ka na bang ibigay ang iyong Valentine gift sa taong love na love mo?

O, baka naman isa ka rin sa mga “hopia” (read: hoping) na may isang taong magyayaya sa inyo ngayong Feb. 14 para sa isang bonggang kilig date na hinding-hindi n’yo makakalimutan for the rest of your life?

Siguradong meron ding iba riyan na dedma lang at walang pakialam sa Valentine’s Day kasabay ng pagtili ng, “Lilipas din ‘yan!”

Tinanong namin ang inyong mga favorite celebrities, single man o taken na, kung ano ang plano nila ngayong Araw ng mga Puso, narito ang kanilang mga naging tugon.

PAULO AVELINO

“Well, Feb. 14 kasi is Tuesday, so taping day namin ‘yun for our new series The Promise of Forever. Kaya malamang kami-kami rin ang magkakasama, grupo ng mga single, samahan ng mga single. Baka manood lang ng sine tsaka kakain.”

MAJA SALVADOR

Si Vice Ganda ang ka-date ni Maja sa Valentine’s Day dahil isa siya sa magiging special guest ng Unkabogable Star sa concert nito sa Araneta Coliseum. May lalaking nagyaya sa kanya ng date pero mas pinili niya si Vice.

“Kasi nakakatuwa si Vice dahil sa Instagram stories niya, napansin ko na parang ang payat mo? O, anggulo mo lang yun, sabi ko kay Vice. Sabi niya para sa concert. Ay, oo nga pala para sa concert mo. Sabi ko, gusto mo ba? Kasi single naman ako. Sabi niya, ‘Ay, bet ko ‘yan.’ Mag-guest raw ako. Bilang kaibigan, wala naman akong gagawin that day.”

JOHN LLOYD CRUZ

Single pa rin ngayon ang Box-Office King kaya wala pa siyang plano ngayong Valentine, “Hindi naman mahirap i-pag one plus one yun; syempre wala, I’m not even dating. Siguro hindi lang naman na-create ang Valentine’s Day para sa mga taong may partner or may mga jowa.”

SOLENN HEUSSAFF

“Kasama ko uli si Mr. Ogie Alcasid this Valentine’s Day, dahil kasama ako sa concert niya with Ms. Ai Ai delas Alas and Erik Santos. Kaya kami-kami ang magkaka-date on Feb. 14 of course with the people who will watch the show. I don’t know pa kung anong plan ng asawa ko after. But for sure, we will have out time together naman.”

JOROSS GAMBOA

Nasa premiere night naman ng pelikulang “My Ex And Whys” nina Liza Soberano at Enrique Gil sa Feb. 14 si Joross dahil kasama nga siya rito. “Pero after that, baka maghanap kami ng asawa ko ng isang place. Kami kasi ng wife ko, kahit saan kami magpunta, ginagawa naming sweet and romantic yung place. But this year, hindi muna kami masyadong makakapag-wine dahil pregnant nga siya, five months na. Bawal ding magpuyat.”

MIGUEL TANFELIX

“May plano na ako para sa Feb. 14, may choices na akong pinag-aaralan. Pero secret muna para du’n sa taong gusto kong sorpresahin. Basta sinisiguro kong intimate and romantic siya,” ani Miguel na hindi man diretsong pinangalanan ang kanyang date, obvously ay para ito sa kanyang ka-loveteam na si Bianca Umali.

JESSY MENDIOLA & LUIS MANZANO

Balak pumunta ng magkasintahan sa beach para doon mag-celebrate ng una nilang Valentine as a couple. Pareho raw kasi nilang feel mag-diving uli dahil isa raw ito sa talagang gustung-gusto nilang gawin together.

“Yun lang naman ang type naming gawin kapag magkasama. Nag-plan kami nang mabilisan, du’n lang sa malapit kasi busy din siya ngayon,” sey ni Jessy. Meron na rin siyang regalo kay Luis pero baka ma-late nang dating dahil inorder pa niya ito at isi-ship pa lang.

LIZA SOBERANO & ENRIQUE GIL

Magkakaroon ng Valentine show sa Cebu ang rumored couple para sa promo ng pelikula nilang “My Ex And Whys” pero sisiguruhin daw ni Quen na bibigyan niya ng romantic date si Liza.

“Baka after work we might go somewhere,” sey ni Enrique.

Promise naman ni Liza, bibigyan niya ng Valentine gift ang kanyang ka-loveteam.

NADINE LUSTRE & JAMES REID

Pagsasabayin na ng reel and real life couple na sina Nadine at James ang kanilang first anniversary (Feb. 11) as a couple at Valentine date sa Feb. 14. Ayon kay Nadine, nagdesisyon sila ng kanyang boyfriend na magpunta sa Japan at doon magbakasyon ng ilang araw bago muling sumabak sa tuluy-tuloy na trabaho.

DINGDONG DANTES & MARIAN RIVERA

Araw-araw naman ay parang Valentine’s Day palagi para sa Kapuso Primetime King and Queen. Sinisiguro raw ng mag-asawa na kahit super busy sila sa kani-kanilang career ay nabibigyan pa rin nila ng quality time ang isa’t isa.

Sabi ni Dingdong, “May last six taping days na lang kami sa Alyas Robin Hood. So, hindi ko alam kung tatamaan ang February 14, sana hindi. Kung hindi, habol na lang siguro kami pagkatapos. Mag-post celebration na lang kami.”