Para sa walang date sa VALENTINES, this is for you

KUNG “Single Awareness Day” para sa iyo ang Valentine’s Day dahil wala kang kasamang magse-celebrate nito, you need not worry dahil hindi ka nag-iisa.

Kung gusto mong magmukmok sa bahay (dahil maiiinis ka lang kung lalabas ka at makikita ang mga masasayang couples), gaya ng plano namin sa araw na ‘yan, maraming pwedeng gawin.

Eto ang listahan namin.

Tulog marathon

Hassle lang ang maggala gala kung saan-saan. Mapapagod ka pa at sabayan pa ng trapik e iinit lang ang ulo mo. Ang gawin mo ay umuwi ka na lang at matulog. Ipahinga mo ang stress ng studies, work o kaya ng life itself!

Online games

Kung lalaki ka, wag kang mag-alala kasi nandiyan ang internet para damayan ka! Malamang hindi lang ikaw ang nag-iisang walang date sa buong Pilipinas kaya bakit hindi ka maglaro ng sikat na online games katulad ng LoL (League of Legends) o DOTA 2? Para sa mga girls, pwede niyo rin itong i-try o di kaya mag-surf kayo sa Youtube ng mga nakakatawang videos.

Series/Movie marathon

May bagong season na ba ang fave series mo sa Netflix? Aba panoorin mo na! May mga movies ba nakatambak na di mo pa napapanood? Oras na para mabawasan yan! Gawa ka na rin ng meryenda habang nanonood, e di solb!

Date with friends

Ayain na ang ever-trus-ted barkada lumabas or pwede din kayong mag-chill na lang sa bahay. Sabihan mo na lang sila magdala ng food and drinks at sagot mo na ang entertainment nila for the day.

Bookstore

Punta na sa pinakamalapit na bookstore para mag-enjoy. Kahit hindi ka bibili ay malamang mauubos din ang oras mo kakatingin ng mga latest labas ng mga paburito mong babasahin. Kung bibili ka naman, diretso na uwi para magbasa.

Third wheeling

Hindi masamang sumama sa couple friends mo lalo na’t may mga nakikita ka-ming mga promo sa mga restaurant na para sa mga third wheel! Libreng chibog na to kaya huwag ka nang mainggit masyado kung PDA sila ng PDA.

Magsulat ng love story

Ok, sige tutal hindi pa nangyayari ang ini-imagine mong eksena para magkatuluyan kayo ni crush, bakit hindi mo na lang isulat? Ilagay mo na rin ang lahat ng hugot mo sa buhay.

Mag-aral

Dahil malapit na ang pasahan ng thesis at hindi nakakain ang pagdradrama. Tsaka na ang love life pag stable na ang life!

Ipagluto si Nanay

Andiyan sa bahay ang pinakamahalagang tao sa buhay mo, ang iyong inay! Bakit hindi siya ang ilabas mo? Or para mas sweet ipagluto mo siya ng masarap para mapawi naman ang hirap nya sa pagsisilbi sayo.

Help a friend

Sa kanyang love life, that is. Wag puro sarili ang isipin. Maging back up guitar pla-yer/singer para sa kaibigan mong may iniirog. Tandaan na ang panghaharana ay hindi kumpleto kapag hindi kasama ang barkada.

Sumali sa open mike poetry reading

Kung marami ka namang isinulat na ka-ampalayahan, bakit hindi mo i-share? Maraming nagsasagawa ng mga open mike poetry reading sa mga cafe. Punta na at samahan ang mga nagmahal, nasaktan, tumula brotherhood.

Love letter sa sarili

Isulat mo ang mga bagay na gustong-gusto mo sa sa-rili mo, ang mga success mo at ang mga kakayanan mo. Kung wala kang maisulat e magisip-isip ka kung talagang ready ka nang magmahal. Dahil learning to love one’s self is the first step in truly loving someone with all your heart (nosebleed).

Inuman/Karaokesession

Ano pa ba ang puntahan ng mga sawi e di inuman at karaoke! Pero drink mode-rately at siguraduhing nasa tamang lakas lang ang vo-lume ng sound system. Mahirap na at baka kapitbahay na ang makaaway mo.

At ang panghuli ay gumawa ng listahan kung anong pwede mong gawin sa Valentines! Di ba natapos ang maghapon ko maisulat lang ito, pero kung may madadagdag kayo bakit hindi?