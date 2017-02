‘Bakit nga ba hindi nagtatagal ang mga babae kay Daniel Matsunaga?’ By Cristy Fermin Bandera

NAKAKAAWA Kahit pa lumutang na ang istoryang sobrang maldita ng aktres na hindi na niya kinaya ay natatakpan pa rin ‘yun ng impresyon na pera ang dahilan ng kanilang break-up. At may mga dagdag pa ang kuwento. ‘Yun din daw ang nangyari nu’ng magkarelasyon pa sila ni Heart Evangelista, datung din ang dahilan ng panghihinawa sa kanya ng aktres, kaya nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang pagmamahalan. Hindi naman siguro utak-callboy si Daniel, kahit hindi siya mayaman, siguro naman ay hindi niya masisikmurang gawin ang mga akusasyon ng marami tungkol sa pagiging user niya. Siya ang ikinukumpara ngayon sa ibang male personalities na ipinaglihi sa mangga, user sa madaling salita, dahil naunahan nga siya ng ganu’ng impresyon sa pakikipagrelasyon. Totoo ngang hindi rin sapat na dahilan sa ikatatagal ng relasyon ang kaguwapuhan at magandang tindig ng lalaki. Iniilusyon ng mga becki ang aktor, maraming kababaihan din ang nagbibigay ng insinwasyon na masarap siyang karelasyon, pero bakit wala siyang nagtatagal na lovelife?

