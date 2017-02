Ara Mina nag-sorry sa mga bossing ng GMA: Di na mauulit! By Jun Nardo Bandera

TINULDUKAN na ni Ara Mina ang isyu sa kanya at sa GMA Network nang humingi siya ng tawad kaugnay ng kinabibilangan niyang afternoon drama na Pinulot Ka Lang Sa Lupa. Nitong nakaraang buwan, pinag-usapan ang post ni Ara sa kanyang Instagram account (blind item ang dating) na may kinalaman sa isang series. Agad pumasok sa isipan ng publiko na ang afternoon series ng Kapuso Network kung saan kasama siya ang pinatatamaan niya. Sa grand presscon ng PKLSL, naungkat ang isyu kay Ara. Ayon sa ilang GMA executives, pinag-uusapan na raw ang nasabing problema. Heto nga’t nitong nakaraang araw, nagpadala ng sulat si Ara kung saan inilabas niya ang kanyang saloobin at humingi ng tawad sa lahat ng bosses ng GMA pati na rin sa cast and crew ng programa kaugnay ng binitawang salita sa social media. Inamin ng award-winning actress na walang pagkukulang ang istasyon sa kanya at malinaw na walang naging kasunduan sa pagitan nila tungkol sa number of taping days o top billing sa programa, mga bagay na pinagmulan ng kanyang hinanakit. Nadala lang daw siya ng kanyang emosyon at mali ang kanyang naging expectations. Sa huli, isang pangako ang binitawan ni Ara sa GMA na hinding-hindi na mauulit ang ganitong klase ng “aksidente.” Ngayon ay malaki ang pasasalamat ng aktres sa Kapuso Network dahil sa oportunidad na ibinigay sa kanya at sa patuloy na suporta sa career nito. Mapapanood pa rin si Ara sa PKLSL bilang si Mariz.

