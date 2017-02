Hinanakit ng ilang DanRich fans: Erich sobrang kinawawa si Daniel By Ambet Nabus Bandera



NA-HURT ang ilang supporters at social media followers ni Daniel Matsunaga sa naging pahayag ni Erich Gonzales tungkol sa kanilang break-up. Hindi diretsong sinagot ng aktres ang tunay na dahilan ng paghihiwalay nila ni Daniel, pero ang kumakalat ngang chika ay pera raw ang naging ugat ng pagkawasak ng kanilang relasyon na mariing idinenay ng Brazilian-Japanese model-actor. Wala rin daw third party involved. Sinabi ni Erich na hindi na sila nag-uusap ng hunk actor at hindi rin sila magkaibigan. Para sa mga tagasuporta ni Daniel, masakit ang mga tinuran ng aktres, lumalabas na talagang ang binata ang may matinding kasalanan sa kanya. Gusto rin daw ng dalaga na makapag-move on agad at ituring na lang na bahagi ng kanyang past ang pagkakaroon ng relasyon kay Dandan. Pangalawang pagkakataon na ito na hiniwalayan si Daniel ng babaeng nakarelasyon niya sa showbiz, ang una nga ay ang Kapuso actress na si Heart Evangelista na very happy na ngayon bilang wifey ni Sen. Chiz Escudero. Kung matatandaan ikononek din sa usaping pera ang break-up noon nina Heart at Dandan. Kapipirma lang ng kontrata uli ni Erich sa ABS-CBN at umaasa siyang magpapatuloy ang ganda ng kanyang career sa kabila ng pagkasia ng kanyang lovelife.

