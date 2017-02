Ang sarap sabihin na buo ka na kahit walang lovelife! – Shaina

IN fairness, ang ganda-ganda at ang seksi-seksi ngayon ni Shaina Magdayao! Talagang humahalimuyak ang kanyang freshness sa ginanap na grand presscon ng bago niyang teleserye sa ABS-CBN na The Better Half.

Pero diretsong sinabi ng Kapamilya actress na wala pa rin siyang boyfriend until now, kaya hindi totoong lalaki ang dahilan kung bakit super blooming siya, plus the fact na ang payat-payat niya ngayon.

Ayon sa dalaga, ready na siyang magkaroon uli ng seryosong lovelife dahil matagal na panahon na rin naman siyang single.

Pero wala pa raw talagang dumarating na guy sa buhay niya. Imagine, si John Lloyd Cruz pa ang huling nakarelasyon ng aktres. Naghiwalay sila noon pang 2012 at 27 years old na siya ngayon.

“Oo nga, actually. Parang mas inip pa ang mga tao sa paligid ko kesa ako. Tagal na tagal na po ba kayo?” natatawang pahayag ni Shaina sa media conference ng The Better Half.

Pagpapatuloy ng dalaga, “Ilang years ago, I admit, hindi pa talaga ako ready. Siguro dumaan ako doon sa proseso na kinailangan ko munang buuin yung sarili ko.

“Ang sarap-sarap sabihin nu’n na, you know, ‘Buo na ako, I don’t really need someone else.’ Pero kapag ibe-bless ka ng Diyos with your other half, with your better half, di ba parang mas maganda kasi mas marami kang ise-share kasi buo ka na mismo?

“And I guess ‘yun ‘yung matagal na proseso na kailangan kong daanan. But oo naman, ready na ako, pero wala pa talaga, e, ayaw ko namang pilitin, di ba?” chika pa ng sisteraka ni Vina Morales.

Hindi naman daw niya masasabing choosy siya pagdating sa lalaki, pero siyempre, kailangan ding mag-ingat siya para hindi magkamali in the end.

Hirit pa nito, “Well, ako, as much as I would like to, parang meron pa akong purpose kung bakit nandito pa rin ako sa industriya. Maski ako, dumating na rin sa point na pati ako, kinuwestiyon ko.

“But after this presscon, I’m signing and renewing again for two more years sa ABS-CBN so medyo iho-hold muna natin siya nang konti ulit,” dagdag pa ni Shaina.

Speaking of The Better Half, ito ang bagong serye ng ABS-CBN na magpapakita kung hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang tao alang-alang sa pag-ibig. Magsisimula na ito ngayong Lunes (Feb. 13).

Gagampanan ng apat sa pinakamagagaling na Kapamilya actors na sina Carlo Aquino, Denise Laurel, JC De Vera at Shaina Magdayao ang mga karakter na ipaglalaban ang mga taong itinadhana sa kanila sa kabila ng mga kasinungalingan, panlilinlang, at mga sikreto.

Mula ito sa direktor na si Jeffrey Jeturian at sa produksyon na nagbigay ng mga dekalibreng seryeng Be Careful With My Heart, Dream Dad, Ningning at The Greatest Love.

Tutukan ang kuwento ng pag-iibigan nina Camille (Shaina) at Marco (Carlo), ang mag-asawang nauwi sa trahedya ang pagsasama matapos bumagsak ang eroplanong sinasakyan ng huli.

Sa pag-aakalang patay na ang asawa, makikilala ni Camille si Rafael (JC), ang taong tutulong sa kanyang kalimutan ang nakaraan. Ngunit agad mapuputol ang saya ng kanilang pagsasama nang muling magpakita kay Camille si Marco, ngunit asawa na nito si Bianca (Denise).

Sa muli nilang pagkikita, kaya bang talikuran nina Camille at Marco ang buhay na mayroon na sila ngayon, o pipiliin nilang kalimutan na lang ang pag-ibig ng nakaraan? Ano ang kayang gawin ng apat na nagmamahal upang patunayang sila ang “the better half”?

Kasama rin dito sina Epy Quizon, Nadia Montenegro, Rommel Padilla, Carmi Martin, Zeppi Borromeo, Maila Gumila, Bart Guingona, Mari Kaimo, Joyce Ann Burton, Regine Angeles, Junjun Quintana at Pooh.

Panoorin ang The Better Half, ngayong Lunes na sa ABS-CBN.