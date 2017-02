Male celebrity sinungaling, ‘modus’ nabuking na ng dyowa By Cristy Fermin Bandera

MAHIHIRAPANG maka-move on ang isang male personality kapag pilit niyang pinagtatakpan ang katotohanan. Para lang makalusot siya sa kaliwa’t kanang tanong ay nag-iimbento siya ng mga kuwento. Kahit sa kanyang mga kaibigan ay imbentor ang male personality, kapag tinatanong siya ng mga ito kung bakit sila nagkahiwalay ng aktres niyang girlfriend, hindi siya nagpapakatotoo. Sabi nga ng aming source, “Kung anu-anong kuwento ang sinasabi niya. Kesyo hindi pa raw naman final ang nangyayari sa kanila ni ____ (pangalan ng ex ng male personality), kesyo nagpahinga lang daw sila. “Pero ang totoo, e, iniwan na nga siya ng girl, ni ayaw nga siyang makita, ‘yun ba ang pansamantala lang? Dapat, aminin niya ang totoo kahit sa mga closest friends lang niya, hindi ‘yung ganyan na puro denial ang alam niya!” kuwento ng aming impormante. Hindi rin kayang depensahan ng lalaki ang mga kuwentong may kinalaman sa pera. ‘Yun ang palaging ibinabato laban sa kanya, ipinaglihi raw siya sa mangga, user siya. “Natural, hindi niya ‘yun gusto, pero ‘yun ang palaging bintang sa kanya kahit ng mga friends ng girl! May iba pa bang issue? Kahit sa ex niyang actress nu’n, e, ‘yun din ang kuwento, di ba? “Nagpapanggap kuno ang pamilya ng male personality na mayaman sila sa bansang pinanggalingan nila. E, kung madatung pala sila du’n, e, bakit pa sila naglapitan sa Pinas, sige nga? “Ang totoo, e, mga kamag-anak nila ang mayaman, hindi sila, kaya tantanan na ang pagsasabing puwede naman daw silang bumalik sa bansa nila dahil may kabuhayan sila du’n. E, kung ganu’n pala, e, di magbalikan na lang kasi sila sa country nila! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kailangan n’yo pa ba naman ng clue, e, bigay na bigay na kung sino ang male personality na starring sa kuwento?” pagtatapos ng aming source.

