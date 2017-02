Diego kinampihan ng madlang pipol, Cesar tumba agad sa unang round ng ‘boksing’ By Cristy Fermin Bandera

Dehado sa argumento si Cesar Montano sa takbo ng mga pangyayari ngayon. Hindi lang kasi si Diego Loyzaga ang kalaban niya, nandiyan din si Sunshine Cruz at ang kanilang mga anak, magkakahawak-kamay ngayon ang mga ito laban sa kanya. Talo sa imahe si Cesar, ‘yun ang kailangan niyang pagtibayin, dahil kapag sunud-sunod na nagsalita na ang mga dugo niya at laman mismo ay titimbuwang na siya. Maraming ginulat ang matatalim na salitang pinakawalan ni Diego laban sa kanyang ama. Sa paglalarawan ng mga nakakakilala sa young actor ay isang-isang kalabit na lang talaga ay puputok na ang binata. Sabi ng aming source, “Hindi lang naman kasi ngayon dala-dala ni Diego ang hinanakit kay Cesar, mula nu’ng bata pa siya ‘yun. Pinilit niyang maging close sa father niya, pero hindi nangyari ang gusto niya. “Saka idinenay kasi siya ni Cesar, dumaan sa ganu’ng experience si Diego, kaya may kimkim talaga siyang sama ng loob sa father niya. E, nabigyan siya ng chance na makapag-ventilate, ‘yun ang nangyari! “Ngayon lang nakapaglabas ng sama ng loob si Diego, kaya ang matagal na matagal na niyang kinikimkim na galit sa dibdib niya, naglabasan ngayon!” kuwento ng aming kausap. Nakay Cesar Montano na ang bola ngayon. Ang unang reklamo ng mga anak niya kay Sunshine ay nasundan pa ng ganito. At marami pang ibang kuwento.

