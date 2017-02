4-na-buwang sanggol ni-rape sa Cebu; tatay, 5 pa itinuturong suspek Inquirer

ANIM na katao, kabilang na ang tatay ang mga pangunahing suspek sa pagdukot at panggagahasa sa apat-na-buwang sanggol sa Barangay Perrelos sa Carcar City. Sinabi ni PO3 Camia Codo, ng Carcar City Police Station Women’s Desk na kabilang ang tatay ng sanggol sa mga suspek, bagamat nahihirapan na matukoy ang salarin dahil sa kawalan ng testigo. Base sa imbestigasyon, dinala ang sanggol bago maghatinggabi noong Miyerkules habang siya ay natutulog kasama ang kanyang nanay sa kanilang bahay. Kurtina lamang ang nagsisilbing pintuan ng kuwarto ng bahay. Natutulog ang tatay sa kabilang kuwarto kasama ang iba pang mga anak, ayon kay Codo. Idinagdag ni Codo na punong-puno ng dugo ang sanggol nang matagpuan sa isang taniman ng niyog, 100 metro ang layo mula sa bahay ng biktima. Natagpuan ang kanyang diaper at isang bote ng buko isang metro lamang ang layo mula sa bata Sinabi ni Codo, na isang matandang babae, na malayong kamag-anak ng sanggol ang nakarinig ng iyak nang nasa labas ng bahay, bagamat hindi niya ito pinansin nang maisip na ito ay multo. Nang hilingin ng matandang babae ang tulong ng mga kapitbabahy, natagpuna nila ang sanggol. Ayon sa mga doktor mula sa Carcar District Hospital nadiskubre ang mga hiwa sa pribadong bahagi ng katawan ng sanggol na siyang nagiging sanhi ng pagdugo. Idinagdag ni Codo na kinumpirma ng mga doktor na hinahasa ang sanggol. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Carcar City public information officer Candice Acuña na nagpapagaling na ang sanggol sa Vicente Sotto Memorial Medical Center in Cebu City. “Mostly all of the suspects are drug [surrenderers] except for the father. Rest assured, we are doing everything we can and we will not stop until the culprit is caught,” sabi ni Acuña. Inquirer

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.