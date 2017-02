Diego negative uli sa drug test: Ano pa ngayon @cesar_montano, adik pa ako? Bandera

MULING nag-post ang kontrobersyal na Kapamilya actor na si Diego Loyzaga sa kayang Instagram account ng maaanghang na mensahe laban sa kanyang amang si Cesar Montano. Kalakip nito ang litrato ng resulta ng bagong drug test na isinagawa sa kanya matapos nga siyang maglabas ng sama ng loob laban sa kanyang tatay. Nag-ugat ito sa isyu ng droga na pilit daw ikinokonek ni Buboy sa kanyang anak. Ang sabi ni Diego hindi raw naniniwala si Cesar na malinis ang binata sa paggamit ng ilegal na droga. Ito’y sa kabila nga ng ilang beses na niyang pagpapa-drug test na puro negative ang resulta. Sa naunang Instagram post ng binata, sinabi nitong, “Pang-limang drug test na ipinagawa niyo sa ‘kin LAHAT negative pero lakas pa rin ng loob mo na pagbintangan akong adik. Ano pa ngayon? Ano pang intriga gusto mong gawin?” Kahapon, muli ngang naglabas ng galit si Diego laban kay Cesar at ipinakita pa ang resulta ng bago niyang drug test. Nilagyan niya ito ng caption na: “2/3 test na pinagawa mo sa ‘kin. Ano pa ngayon @cesar_montano, adik pa ako? GUSTO MO NG ISA PA PARA KUNTENTO KA NA?!” Nauna nang tinawag ni Diego ng ‘‘hypocrite ang ama sa kanyang mahabang mensahe sa IG. Aniya pa, “Ito ka! @cesar_montano #sakaypa!!! Padamputin mo na ako lagyan ako ng karatula diba iyan ang sinabi mo? Kaming dalawa ng kapatid ko? “Mag malinis ka na sakay ka na sa kanila pero sariling mong anak di mo ipagtatangol. Sarili mo lang! Magaling! best actor ka nga! Ano pang gusto mo? drug test? DNA test? “SANA LUMABAS LAHAT NG BAHO MO. Duwag!! – written by the UNGRATEFUL child who was denied by his father. So really am i an UNGRATEFUL ‘CHILD’ because to him i am not even his child.”

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.