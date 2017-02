Sombero nakapuslit; BI nasabon Bandera

NAGPUYOS ni Sen. Richard Gordon sa paliwanag ng Bureau of Immigration (BI) kung paano nakalabas ng bansa ang dating pulis na si Wally Sombero nang walang kahirap-hirap sa kabila ng lookout bulletin na inilabas laban dito.

Ayon kay Gordon, maliban sa lookout order, kaliwa’t kanan din ang balita sa media hinggil sa pagkakasangkot ni Sombero sa isyu ng panunuhol ng mga opisyal ng BI sa online gaming tycoon na si Jack Lam.

Kung tutuusin, aniya, dapat ay naging alerto ang mga immigration officers at hindi basta-basta hinayaang makaalis ito ng bansa nang walang kahirap-hirap.

Si Sombero ay lumabas ng bansa noong Enero 17, 2017 patungong Singapore at nakalipat pa sa Canada, gayung noong Dis 16, 2016 ay may lookout order na rito.

Paliwanag ni BI Commissioner Jaime Morente, Wenceslao Sombero ang nakasaad na pangalan sa pasaporte ni Sombero at hindi “Wally.”

Dagdag pa ni Morente noong panahon na lumabas ng bansa si Sombero ay hindi siya pamilyar sa mga immigration officer sa paliparan, na lalong ikinainis ni Gordon.

“Ngayon nakalabas na siya, dini-dribble tayo! Maysakit, may litrato, kumpleto sa dokumento, nako-contact ni Atty. Ted Contacto si Mr. Sombero, nagte-text,” ayon kay Gordon.

Dahil sa kabiguan pa rin ni Sombero na dumalo sa hearing, naghain ng mosyon si Senator Leila De Lima para ma-cite ito for contempt.

Gayunman, hindi muna agad dinesisyunan ni Gordon ang mosyon.

Sa halip, binigyang pagkakataon ni Gordon ang abogado ni Sombero na agad makakuha ng medical certificate na magpapatunay na talagang hindi maganda ang kondisyon ng kaniyang kliyente kaya hindi ito makakabiyahe agad pabalik ng Pilipinas.

Dahil sa problema sa kalusugan, nabigo muli ang dating pulis na si Wally Sombero sa pagdinig ng senado ngayong araw kaugnay sa umano ay pangingikil ng mga opisyal ng Bureau of Immigraiton (BI) sa gaming tycoon na si Jack Lam.

Ayon kay Contacto, sinubukan umano ni Sombero na makauwi ng Pilipinas para makadalo sa hearing, pero hindi umano ito pinayagang makasakay ng eroplano dahil sa kanyang kondisyon.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.