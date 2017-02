‘Nakakakilabot ang pinagsasabi ni Diego kay Cesar! By Cristy Fermin Bandera

NASA mata ng bagyo ngayon ang young actor na si Diego Loyzaga. Maraming nawindang sa matitindi niyang akusasyon sa kanyang amang si Cesar Montano. Agad maiisip ng mga nakabasa sa mga birada ng young actor sa kanyang ama ay napakalalim ng kanyang pinaghuhugutan. Walang anak na ganu’n ang paiiralin kundi pa siya punumpuno. Hindi palasalita si Diego, laging tahimik lang ang anak ni Cesar kay Teresa Loyzaga, kaya malaking kontrobersiya talaga ang mga ipinost niyang upak sa kanyang ama. Sa pagtawag niyang ipokrito at plastic ang kanyang ama ay maraming kinilabutan. Pero medyo nakabalanse si Diego nang tutukan niya ang pagdedenay ng aktor sa kanya bilang anak. Kay Teresa lumaki si Diego at matagal na panahon siyang nanirahan sa Australia sa piling ng pamilya ng kanyang mommy. May matinding problema ang mag-ama, sumabog si Diego nang magsalita si Cesar na kung gumagamit nga siya ng droga ay mismong ang action star ang magpapahuli sa kanyang anak, limang beses nang nagpapa-drug test si Diego pero negatibo ang nagiging resulta ng kanyang eksaminasyon. Sa kulturang Pilipino ay hindi maganda ang ginawa ni Diego Loyzaga, du’n siya hinuhusgahan, pero kailangan ding sagutin ni Cesar Montano kung bakit naging malakas ang loob ng kanyang anak na maglabas ng mga negatibong kuwento tungkol sa kanya. Napakalalim ng ugat ng mga hinaing ni Diego Loyzaga na siguradong si Cesar Montano lang ang makapagbibigay ng linaw at paliwanag.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.